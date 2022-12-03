В мире: Как Байдену пришлось разочаровать Макрона

Грандиозный и крайне дорогостоящий ужин, похоже, стал главным событием визита президента Франции Эммануэля Макрона в Соединенные Штаты. А ведь цель поездки была вовсе не в поисках гастрономических удовольствий. В чем Макрон пытался убедить Байдена и почему он в итоге был жестоко разочарован?

Трехдневный визит президента Макрона в США заканчивается ничем. Проправительственная пресса, которая во Франции любой, даже самый небольшой успех, натаскана подавать с фанфарами и помпой, с преувеличенным вниманием обсуждает энную волну ковида и возможные отключения электричества. Как будто и не было никакого визита, на который возлагались такие надежды.

Макрон надеялся, что ему удастся убедить Джо Байдена пересмотреть или хотя бы смягчить некоторые положения принятого несколько месяцев назад Inflation Reduction Act – пакета помощи в 430 млрд долларов, который поощряет американское производство и перенос промышленных предприятий в США, а кроме того, экологически выгодное производство. Как пишет Le Figaro, данный закон «соединяет экологический прогрессизм и промышленный национализм», а также наносит урон европейским экономикам, так как ставит американскую промышленность в заведомо привилегированные условия.

В ЕС его расценили как «потенциальную угрозу рынку труда и экономическому процветанию в Европе и не только». Надеялись, что Макрон убедит Байдена пересмотреть или хотя бы смягчить этот закон. Кроме того, Макрон был недоволен крайне высокими ценами на сжиженный газ, который США поставляют в Европу. Поэтому вояжу французского президента в США придавалось такое значение – и таким острым стало разочарование.

Разумеется, о визите Макрона пишут и говорят, но не на первых полосах и как бы скрепя сердце. Например, Le Monde протоколирует поездку Макрона в Луизиану, напоминает, что эту территорию, изначально бывшую французской, продал США Наполеон Бонапарт в 1803 году и что последний раз в Новый Орлеан приезжал де Голль в 1960-м – имена, тонко намекающие читателю, что Макрон вроде как продолжатель их дела и тоже глава страны.

Однако от такого соседства Макрон вряд ли выигрывает: можно по-разному относиться к де Голлю и тем более к Наполеону, но это были действительно самостоятельные политики, и при них Франция была сильна как никогда. При Макроне она все больше скатывается в положение второсортной европейской державы.

В Луизиане, продолжает Le Monde, президент анонсировал запуск фонда French for All, призванного «поддержать изучение французского языка везде в США, где он присутствует, от начальной школы до университета, и в особенности – среди обездоленных, которые могут обрести с помощью французского языка новые карьерные возможности». Макрона сопровождают режиссер Клод Лелуш и танцор Бенжамен Мильпье (почему только они? Что, хотя бы писателей не нашлось?). Министр иностранных дел Катрин Колонна и губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс также должны подписать соглашение об энергетическом переходе.

Другая статья превозносит твердость Макрона, который счел своим долгом предостеречь Байдена от «раскола западного мира», который он провоцирует. Но можно сколько угодно быть твердым и произносить громкие слова, однако же ничего не добиться. Опрос Le Figaro в этом смысле весьма красноречив: по состоянию на 18 часов 2 декабря (время московское)

на вопрос «полезен ли был визит Эммануэля Макрона в США?» положительно ответили только чуть более 36% респондентов. 63% с лишним считают, что нет.

При этом сам Le Figaro к оппозиционерам никак не отнесешь: он пишет о том, что Макрона приняли по высшему разряду, что президенты договорились помогать Украине (как будто раньше у них были по этому пункту какие-то разногласия), что оба считают Китай угрозой и одобряют иранцев, митингующих против своего режима. «Мы вновь должны стать братьями по оружию», – заявил французский президент. «Эммануэль Макрон был принят в четверг в Белом доме как лучший друг США», – пишет спецкор издания в Вашингтоне.

По факту же похвастаться настолько нечем, что сайт ставит ссылку на издание Madame Figaro, в котором обсуждается платье спутницы Макрона, и подробно описывает торжественный прием в честь прибытия французского президента. 350 гостей в смокингах и вечерних платьях, включая миллиардера Бернара Арно, актрису Дженнифер Гарнер и режиссера База Лурмана, оркестр, который играл «Марсельезу», великолепное меню, включавшее лобстеров, икру и шампанское, в высшей степени торжественная обстановка, тосты, подарки, которыми обменялись президенты – все это великолепие обошлось американской казне, как говорят, в полмиллиона долларов. Но при всей внешней любезности Байдена дело только ею и ограничилось.

Le Point тоже восторгается приемом, но все же не скрывает, что «Париж не перестает беспокоиться из-за вопроса о промышленности». Едва ли не любопытнее всех на данный момент высказался Liberation. «В Белом доме Макрон увидел, что стакан дружбы наполовину полон», – гласит заголовок. «Приехав без особых ожиданий, (президент) уезжает практически без ничего».

Как выразился неназванный советник Елисейского дворца, «он приехал не для того, чтобы просить о чем-то… Он здесь, чтобы обозначить проблему и найти решение». Что ж, проблема обозначена, но пока не видно, чтобы американцы собирались отступать хоть в чем-то.

Неназванная персона из окружения министра финансов Франции Брюно Ле Мэра, который также принимал участие в поездке, делает хорошую мину при плохой игре: «американцы заметили, что принятые ими решения могут затронуть европейскую промышленность, в то время как это вовсе не является их целью».

«Я совершенно не собираюсь извиняться за принятый нами закон», – хладнокровно заметил Байден.

Тем не менее он пообещал исправить «некоторые недостатки» закона, не упоминая никаких деталей, что в реальности означает максимум несущественные уступки, которых Франции еще придется добиваться.

Да, Макрону совершенно нечем похвастаться. И потому французская пресса с таким рвением бросается переключать внимание обывателя на что угодно, лишь бы не признать открыто, что визит в США, несмотря на все знаки дружбы и громкие слова, оказался самым обыкновенным фиаско.

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