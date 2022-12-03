 

“Все извратили”: Киркоров возмущен чудовищной клеветой

03.12.2022, 18:55, Разное
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Накануне съемок главного новогоднего концерта страны король российской эстрады с размахом отметил 11-й день рождения своей дочери – Аллы-Виктории. Роскошные подарки, богатый стол, веселая программа – все было на высшем уровне! Как и полагается принцессе!

Но “желтая” пресса написала, будто бы дочь певца оказалась недовольна подарком от брата – Мартин подарил ей тканевые маски для лица. Репортеры даже опубликовали фото презрительной гримасы Аллочки.

“Журналисты все извратили! – возмущен Киркоров чудовищной ложью. – Все было совсем не так! Аллочка просто не ожидала, что Мартин сделает ей такой нужный подарок. Она была безумно счастлива! У нас вообще был замечательный праздник – и для детей, и для взрослых”.

Уходящий год стал вдвойне юбилейным для Киркорова – ему самому исполнилось 55 лет, а отцу стукнуло 90. “Новый, 2023-й, встретим в семейном кругу, дома – рассказал он. – Поиграем в лото – любимую игру Бедроса, это традиция. И буду ждать, кто позвонит первый с поздравлениями, кто принесет мне удачу в Новом году. Потом поедем кататься на санках. Что же касается новогодних желаний, то цель одна – вырастить собственный детей и продлить, сохранить здоровье папы”.


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