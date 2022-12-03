Мнение: О законности ударов по энергетике Украины

Российский президент Владимир #Путин объяснил немецкому канцлеру Олафу Шольцу удары по украинской энергетике «вынужденной реакцией» России на провокации Киева, в том числе теракт на Крымском мосту. По некоторым сведениям, битый час объяснял. Не убедил. Ожидаемо, чего уж…

Но мог бы и не утруждаться. «Прецедентное право» — более надёжный аргумент.

А прецедент, как тут нам напомнили был. В той же самой Европе, которая сейчас «дружно осуждает»…

Правда, это лишь часть стенограммы. Более полная версия — ещё «прекрасней».

«Вопрос (перевод с французского): Вчера в телевизионных репортажах можно было увидеть, как югославские врачи жалуются на многочисленные трудности, связанные с лечением пациентов в больницах, и в конечном итоге обвиняют Североатлантический союз в жестоком обращении с гражданским населением, с невинными людьми посредством бомбардировок электростанций, электросетей, трансформаторов или трубопроводов с питьевой водой…

Ответ Джейми Ши: Пьер, извините, если я отвечу на это по-английски, но это важный момент, и поэтому я хотел бы донести своё сообщение до всех присутствующих в этом зале.

Не будем упускать из виду, что у президента Милошевича полно резервных генераторов. В его вооружённых силах их сотни. Он может либо использовать эти резервные генераторы для снабжения своих больниц, школ, либо он может использовать их для снабжения своей армии. Его выбор. Если у него сильно болит голова по этому поводу, то это как раз то, что мы хотим — чтобы он имел [как можно больше головной боли]. И я не собираюсь извиняться за это…».

Далее идёт большой кусок про «страдания» косовских албанцев в лагерях для временно перемещённых лиц в Европе — которые, к слову, совсем вне юрисдикции тогдашней Югославии, а под эгидой ЕС, который и отвечал за их снабжение, — а затем натовский генерал возвращается к основной мысли:

«#НАТО не желает вреда ни одному ребёнку, но давайте проясним сразу: настоящие страдания, а не телевизионные картинки, в данном случае [и] в подавляющем большинстве случаев испытывают косовские албанцы… Я думаю, что это именно то, на чём мы должны сосредоточиться [в первую очередь]».

Тем не менее, журналисты продолжают донимать тогдашнего пресс-секретаря Альянса неудобными вопросами. Уже по-английски.

«Вопрос: Прошу прощения, Джейми, но если вы говорите, что в [югославской] армии много резервных генераторов, то почему вы лишаете 70% страны не только электричества, но и водоснабжения, и почему [при этом] говорите, что наносите удары только по военным объектам?

Джейми Ши: К сожалению, от электроэнергии также питаются системы командования и управления. Если [президент] Милошевич действительно хочет, чтобы у его граждан были вода и электричество, всё что он должен сделать – принять пять условий НАТО, и мы остановим эту кампанию. Но пока он этого не сделает, мы продолжим атаковать цели, которые снабжают его вооружённые электроэнергией. Если это будет иметь последствия для гражданского населения, это его [Милошевича] проблемы. Но… мы делаем это ради 1,6 млн косовских албанцев, которых выгнали из домов, и которые страдают не от бытовых неудобств, а во многих случаях от более существенного ущерба своей жизни».

Тут, разумеется, следует «возражение». Мол, ты не забывай, что в данном случае «агрессором» признана #Россия, и это даже отражено в резолюции ГА ООН ООН ES-11/1 от 2 марта 2022 года. А потому она как «сила зла» не имеет никакого права ссылаться на то, что творили «силы добра» в Югославии 23 года назад. Правда, для полноты картины нужно иметь в виду, что «спецоперация» НАТО в Югославии, в ходе которой разрушались объекты энергетической инфраструктуры суверенной страны, во-первых, не была санкционирована ни Совбезом, ни Генассамблеей ООН. Во-вторых, Косово на тот момент было законной территорией СРЮ, а повстанческая Армия освобождения Косово уже несколько лет вела боевые действия против югославской армии (при поддержке некоторых европейских стран), попутно проводя этнические чистки сербов — то есть Альянс открыто поддержал «сепаров». И в-третьих, до начала операции НАТО число жертв Косовской войны оценивалось в 1000 убитых, а число беженцев — в 400 тыс. чел., более половины из которых вернулись в свои дома после октября 1998 года. Так что массовые страдания косоваров, о которых не раз упоминал Джейми Ши, стали, вероятно, не причиной, а следствием операции «Союзная сила».

Параллели, конечно, весьма интересные. И вот ещё одна. Перефразируя Джейми Ши, можно ведь сказать и так:

«У президента Украины Владимира Зеленского, который часто рассказывает о 6 млн украинцев, оставшихся без света, в конечном счёте, есть выбор:

— использовать ли оставшиеся мощности энергосистемы для работы военных объектов и транспортировки вооружений в зону боевых действий, либо сосредоточить их на обогреве и освещении домов с мирными жителями;

— направить ли электрогенераторы, получаемые в качестве гуманитарной помощи, на нужды ВСУ или для обеспечения “Пунктов несокрушимости”, если уж нельзя просто раздать их населению;

— финансировать ли за счёт грантов международных организаций военные расходы, либо закупить на них ещё больше генераторов для нужд сограждан;

— и в конце концов, решить, сесть ли за стол переговоров немедленно и безоговорочно, либо продолжать попытки военным путём добиться наилучших условий для их начала, платя высокую цену как на поле боя, так и в тылу».

Итак, если России в разворачивающейся драме отведена роль «силы зла», то она ведь и не выходит за рамки этой роли. С ней, в общем, всё ясно. А вот что можно сказать о выборе «сил добра» между страданиями населения и жаждой победы?

Ну и к тем, кто считает, будто переговоры — уже #капитуляция: вы настолько не верите, что «сокрушающая мощь западных санкций» скорее раньше, чем позже заставит Россию саму придти и самой всё отдать?

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