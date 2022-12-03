 

Мнение: Сдать Ленинград

03.12.2022, 18:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В прошлый раз «Дождь» впал в немилость и тоже вызвал бурю в соцсетях, когда неосторожно задал у себя же в эфире вопрос – «не лучше ли было бы сдать Ленинград, чтобы избежать гибели тысяч людей». Тогда на ушах точно так же стояла «патриотическая» общественность – как сейчас стоит «либеральная» из-за другой фразы своего ведущего в эфире.

Но хорошо, что “Дождь” напомнил сейчас о себе и о том могучем скандале – ведь из сегодняшнего дня его полная нелепость видна просто как на ладони. Вспомним – в те далекие уже мирные времена исходили “праведным гневом” не только блогеры, но и разные госчиновники – все наперебой обвиняли “Дождь” в “кощунстве”: как он мог, ай-яй-яй, да как же можно так ставить вопрос, немыслимо, он порочит подвиг наших дедов… и т.д.

А что сейчас? Достаточно просто заменить в “кощунственном опросе Дождя” название “Ленинград”. Например, “Не лучше ли было бы сдать Киев, чтобы избежать гибели тысяч людей”. Или “Не лучше ли было бы сдать Харьков, чтобы избежать гибели тысяч людей”. Да можно вставить название любого украинского города, хоть “Лисичанск”! И что мы получим? Мы получим уже даже не вопрос, а УТВЕРЖДЕНИЕ текущей российской пропаганды, которое звучит с постоянством метронома из каждого российского утюга все последние 9 месяцев. Конечно, типа, лучше! Что за вопрос!

Ну а почему ж вы тогда так исходили дерьмом ТОГДА, господа? Не стыдно сейчас? Нынче-то вы ведь уверены, что Ленинград надо было сдать, не так ли, патриоты?

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.12.21 / Регулярные занятия йогой в три раза снижают риск внезапных обмороков

14.06.22 / Премьер Шри-Ланки заявил о намерении покупать нефть у России (с очень большой скидкой)

14.02.22 / Как проверить грудь самостоятельно

03.07.22 / Роботы смогут получить человеческую кожу

03.07.21 / По поручению Путина ель в селе Красноярского края украсили новогодними игрушками

23.03.22 / Продолжение “Секса в большом городе” продлили на второй сезон

22.04.22 / В Киргизии перенесли День Победы на 8 мая

16.04.21 / Эксперт считает, что санкции и выдворение российских дипломатов будут иметь ограниченный эффект

05.09.20 / Трамп продал госдолг США российским коллекторам

12.01.22 / Дочь Бейонсе поразила фанатов своим внешним видом в 10 лет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика