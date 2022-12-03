Мнение: Сдать Ленинград

В прошлый раз «Дождь» впал в немилость и тоже вызвал бурю в соцсетях, когда неосторожно задал у себя же в эфире вопрос – «не лучше ли было бы сдать Ленинград, чтобы избежать гибели тысяч людей». Тогда на ушах точно так же стояла «патриотическая» общественность – как сейчас стоит «либеральная» из-за другой фразы своего ведущего в эфире.

Но хорошо, что “Дождь” напомнил сейчас о себе и о том могучем скандале – ведь из сегодняшнего дня его полная нелепость видна просто как на ладони. Вспомним – в те далекие уже мирные времена исходили “праведным гневом” не только блогеры, но и разные госчиновники – все наперебой обвиняли “Дождь” в “кощунстве”: как он мог, ай-яй-яй, да как же можно так ставить вопрос, немыслимо, он порочит подвиг наших дедов… и т.д.

А что сейчас? Достаточно просто заменить в “кощунственном опросе Дождя” название “Ленинград”. Например, “Не лучше ли было бы сдать Киев, чтобы избежать гибели тысяч людей”. Или “Не лучше ли было бы сдать Харьков, чтобы избежать гибели тысяч людей”. Да можно вставить название любого украинского города, хоть “Лисичанск”! И что мы получим? Мы получим уже даже не вопрос, а УТВЕРЖДЕНИЕ текущей российской пропаганды, которое звучит с постоянством метронома из каждого российского утюга все последние 9 месяцев. Конечно, типа, лучше! Что за вопрос!

Ну а почему ж вы тогда так исходили дерьмом ТОГДА, господа? Не стыдно сейчас? Нынче-то вы ведь уверены, что Ленинград надо было сдать, не так ли, патриоты?