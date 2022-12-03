 

«Нам очень нужны качественные русскоязычные СМИ»: Токаев предложил телеканалу «Дождь» переехать в Казахстан

03.12.2022, 18:33, Разное
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к руководству телеканала «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом), оказавшегося под угрозой закрытия в Латвии, с предложением переехать в Астану и продолжить свою деятельность.

По словам Токаева, миллионы его соотечественников смотрят «Дождь» и будут рады, если канал продолжит работу в их стране.

«Это современное европейское СМИ на русском языке, оказавшееся в опале у властей Латвии. Мы в Республике Казахстан придерживаемся принципа полной открытости СМИ и категорически не приемлем любое давление на журналистов. Тысячи россиян нашли в нашей стране укрытие от мобилизации, журналисты «Дождя» тоже найдут здесь новые возможности. Нам очень нужны качественные русскоязычные СМИ», – объявил он.

Токаев пообещал, что государство не будет вмешиваться в редакционную политику СМИ, но обратил внимание журналистов на отдельные нормы национального законодательства. Все жители Казахстана понимают русский язык и отлично говорят на нём, но для более качественной интеграции и успеха желательно часть эфира необходимо будет перевести на казахский.

«Также вам не следует удивляться, если к вам придут с рейдом в студию молодые ребята, Это языковой патруль. Его деятельность чётко регламентирована нормами действующего законодательства», – добавил президент.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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