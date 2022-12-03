Sky News – британские школьники всё чаще страдают от нехватки еды и зимней одежды

На фоне усугубляющегося кризиса роста стоимости жизни британские учителя рассказывают, что наблюдают в школах всё больше детей, которые не могут позволить себе нормальный обед или тёплую одежду. Они также предупреждают, что этот кризис наносит серьёзный ущерб образованию и развитию учеников, пишет Sky News.



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Согласно новому исследованию, которое провела благотворительная организация Sutton Trust, всё большее количество семей в Англии не могут себе позволить оплачивать школьное питание для детей и обеспечить их достаточным количеством тёплой зимней одежды. Как показал опрос, в котором приняли участие 6200 учителей и руководителей британских государственных школ, они всё чаще сталкиваются во время работы с «серьёзными проблемами, связанными с кризисом роста стоимости жизни», пишет Sky News.

В частности, больше половины руководителей этих учебных заведений рассказали, что наблюдают заметное увеличение количества учеников, которые формально не имеют права на получение бесплатного школьного питания и при этом не могут позволить себе оплачивать обеды. В результате им сложнее сосредоточиться во время урока, говорится в статье. Причём в наиболее неблагополучных школах этот показатель вырос до 59% — по сравнению с 44% в школах, расположенных в более обеспеченных районах.

Учителя также сообщили в ходе опроса и о других проблемах, с которыми им приходится сталкиваться в последнее время. В частности, 38% опрошенных рассказали, что всё больше детей сейчас приходят в школу голодными — причём в самых неблагополучных школах этот показатель поднялся до 56%, говорится в статье.

Число детей, не имеющих подходящей зимней одежды, выросло в 54% случаев, а в беднейших районах этот показатель уже составил 65%, пишет Sky News. Кроме того, на 17% выросло количество семей, обратившихся за помощью, чтобы получить направление в благотворительные продуктовые фонды. Причём в наименее обеспеченных районах эта цифра выросла до 27%, поясняется в статье.

Администрация Sutton Trust раскритиковала британское правительство за игнорирование призывов расширить право на бесплатное школьное питание в рамках ноябрьского бюджета. Председатель Sutton Trust сэр Питер Лэмпл назвал выявленные в ходе опроса факты «суровыми и позорными» и подчеркнул, что детям, которые приходят в школу голодными, становится всё сложнее учиться. «Это скандал, что в одной из богатейших стран мира растёт число детей, которые приходят, не имея таких элементарных вещей, как еда и тёплая одежда», — подчеркнул он.

Национальный союз образования (NEU) также выразил серьёзную обеспокоенность в связи с ухудшением ситуации. Генеральный секретарь этого союза доктор Мэри Баустед раскритиковала «ограничительное право на бесплатное школьное питание» в рамках действующих нормативов. «Предоставление бесплатного школьного питания всем детям в начальной школе было бы долгожданным первым шагом в борьбе с «эпидемией» детского голода», — сказала она.

Генеральный секретарь Ассоциации руководителей школ и колледжей Джефф Бартон, в свою очередь, также назвал эти цифры «совершенно неприемлемыми» и подчеркнул, что британские школы «отчаянно нуждаются» в дополнительной поддержке со стороны правительства. Более двух третей опрошенных учителей также заявили, что кризис наверняка ещё сильнее увеличит разрыв в успеваемости между наиболее обеспеченными и наименее обеспеченными учениками в их школах, сообщается в статье.

По мнению педагогов, это наносит серьёзный ущерб образовательной системе. «Не может быть никаких сомнений в том, что кризис роста стоимости жизни вредит образованию, обучению и развитию учеников. Необходимо принять экстренные меры для оказания дополнительной помощи детям, школам и семьям», — заявил в этой связи доктор Патрик Роуч, генеральный секретарь британского профсоюза учителей NASUWT.

В свою очередь, Министерство образования обещает профинансировать программу помощи наименее благополучным районам. «Более трети учеников в Англии в настоящее время получают бесплатное школьное питание в учебных заведениях, и мы инвестируем до 24 миллионов фунтов стерлингов в нашу национальную программу школьных завтраков, которая предоставляет бесплатные завтраки детям в школах в неблагополучных районах», — говорится в соответствующем официальном заявлении.

Британские власти также пообещали, что около 8 миллионов «наиболее уязвимых» домохозяйств получат в этом году финансовую помощь в размере не менее £1200 в качестве поддержки для обеспечения прожиточного минимума, в дополнение к получаемой ими выгоде от гарантии фиксированных цен на энергоресурсы, пишет Sky News.