Тест: угадайте имена персонажей культовых советских фильмов
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Имя Шурика из культовой советской комедии “Операция “Ы”, или Другие приключения Шурика”, скорее всего, помнят все. Как и, например, фамилию Новосельцев из рязановской картины “Служебный роман”. А вот, как на самом деле звали Хмыря, которого сыграл Георгий Вицин в “Джентельменах удачи”?
Возможно, это имя сразу придет вам на ум, а может, придется подумать. Проверьте, как хорошо вы знаете героев популярных советских фильмов. Удачи!
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