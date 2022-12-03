 

Тест: угадайте имена персонажей культовых советских фильмов

03.12.2022, 17:34, Разное
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Имя Шурика из культовой советской комедии “Операция “Ы”, или Другие приключения Шурика”, скорее всего, помнят все. Как и, например, фамилию Новосельцев из рязановской картины “Служебный роман”. А вот, как на самом деле звали Хмыря, которого сыграл Георгий Вицин в “Джентельменах удачи”?

Возможно, это имя сразу придет вам на ум, а может, придется подумать. Проверьте, как хорошо вы знаете героев популярных советских фильмов. Удачи!


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