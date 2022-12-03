Круз и Иден не расстались. Россиянам десятидетиями показывали «Санта-Барбару» с неправильным переводом
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На факультете журналистики МГУ состоялась презентация книги историка
Дмитрия Арделя «Трудности перевода: как некомпетентность исполнителей искажает кино».
Автор проанализировал более 100 зарубежных фильмов и сериалов, которые были
показаны на российском телевидении в 1990-2010 годах.
Как выяснилось, при работе над каждой второй картиной
переводчики допускали грубые ошибки, которые меняли сюжет. Например, в культовом сериале «Санта-Барбара» были неправильно переведены имена героев,
населённых пунктов и каждый пятый диалог.
«Они даже неправильно перевели концовку сериала – Круз и
Иден не расстались, а Сантана родила здорового ребёнка. Всего этого россияне не
узнали, поскольку переводом занимались непрофессионалы», – рассказал на
презентации автор монографии.
Как сообщил историк, он уже обратился к руководству одного из
федеральных телеканалов с просьбой подготовить новый перевод «Санта-Барбары». Россияне смогут снова посмотреть сериал уже летом 2023 года.
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