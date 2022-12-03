 

Шарлотта Казираги рассказала, как изменило ее материнство

03.12.2022, 17:00, Разное
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36-летняя Шарлотта Казираги, внучка Грейс Келли и  племянница правящего князя Монако Альбера II, ведет уединенную жизнь в Париже, редко появляется на светских мероприятиях и почти не дает интервью. Ее разговор с редактором Town&Country – скорее исключение из правил. В откровенной беседе Шарлотта рассказала о том, как изменилась ее жизнь после рождения двух сыновей.

Каждый день вы проходите через моменты, когда вы беспокоитесь о своих детях или о том, что они вас утомляют. А затем их сменяют другие — когда вы многое делаете вместе с детьми и даже не подвергаете сомнению тот факт, что они самое главное в вашей жизни, — говорит Шарлотта, описывая свой опыт материнства.

Внучка Грейс Келли отметила, что после рождения детей, первый из которых родился в 2013 году от комика Гада Эльмалеха,  у нее изменились отношения с матерью, принцессой Каролиной. 

Когда ты сама становишься матерью, твоя мама признает, что она не единственная, кто может исполнять эту роль. И это очень освобождает. Многие женщины считают, что они тоже обладают этой силой — давать жизнь, но это не то, чем они обязаны только своей матери. Вы, конечно, можете думать по-другому… Но отношения матери и дочери всегда очень сложные, — прокомментировала она, отметив, что не любит рассказывать слишком много подробностей о своих личных отношениях с матерью. 

Еще одна вещь, которая изменилась после того, как Казираги стала матерью, — это ее манера одеваться. Шарлотта отмечает, что в выборе между дизайнерской одеждой, которой, конечно же, немало в ее гардеробе, и комфортными свитшотами, скорее отдаст предпочтение последнему.

Не то чтобы мне обязательно нравилось так одеваться, но с детьми у меня нет времени выбирать крутой наряд.

Модные выходы Шарлотте заменяет семейное чтение — увлечение, которым Казираги смогла увлечь своих сыновей. Старший, 8-летний Рафаэль. по ее словам, увлечен классической литературой и сейчас читает “Маленького принца”. А младший, 4-летний Бальтазар — сын Шарлотты и ее нынешнего мужа Димитрия Рассама — любит истории о Зевсе и Геракле.


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