Большинство немцев недовольны работой правительства Шольца

Спустя почти год работы «светофорной» коалиции население Германии вынесло не самый приятный для действующего правительства вердикт, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Согласно последнему опросу, 61% немцев оценивают работу коалиции «плохо», причём 45% из них — «очень плохо». Тем, как правительство Шольца справляется со своими задачами, удовлетворены только 29% опрошенных — явно не повод для счастливой годовщины, подчёркивает издание.



AP

Так называемая прогрессивная коалиция находится у власти чуть меньше года, однако многие немцы не считают федеральное правительство таким прогрессивным, каким его хотят видеть СДПГ, зелёные и СвДП. Об этом свидетельствует опрос, проведённый институтом исследования общественного мнения Civey по заказу немецкого журнала Der Spiegel.

Согласно опросу, 61% немцев поставили «светофорной» коалиции плохую оценку, а значительная часть из них (45%) даже оценивает работу правительства «очень негативно». Напротив, только 29% удовлетворены политикой коалиции.

Особенно в Восточной Германии люди явно разочарованы работой правительства Олафа Шольца, отмечает издание. В Саксонии-Анхальт, например, только 12% удовлетворены работой «светофорной» коалиции. Но даже в Шлезвиг-Гольштейне, федеральной земле, где у граждан, по-видимому, меньше всего поводов для жалоб, уровень удовлетворённости составляет всего 35%.

Однако особенно недовольны жители Саксонии: там работу правящей коалиции отрицательно оценивают 80%.

Как и следовало ожидать, избиратели ХДС/ХСС, не входящих в коалицию, относительно скептически оценивают работу «светофора». Гнев левых и избирателей «Альтернативы для Германии» тоже вряд ли можно назвать удивительным, отмечает Der Spiegel.

Но даже те, кто голосовал за одну из партий «светофора» на федеральных выборах, явно разочарованы: 73% избирателей СвДП недовольны работой коалиции, только 15% удовлетворены. И всё же в столице вновь и вновь возникает ощущение, что либералы особенно часто добиваются своего в трёхстороннем союзе, подчёркивает издание. Напротив, вполне довольны работой правительства избиратели СДПГ и зелёных.

При таком раскладе вряд ли стоит удивляться тому, что большинство немцев скорее проголосуют за ХДС/ХСС, чем за СДПГ, отмечает немецкий журнал.

Если бы в воскресенье состоялись федеральные выборы, 28% опрошенных проголосовали бы за ХДС или ХСС. Зелёные находятся на втором месте с 21%. СДПГ при воскресном опросе может набрать только 19% голосов, а свободные демократы получают всего 7%.

Как свидетельствуют опросы Civey, в последние месяцы зелёные уже обогнали социал-демократов. Начиная с мая позиции партии канцлера значительно ухудшились, в то время как союз ХДС/ХСС продолжал набирать обороты. С тех пор зелёные также демонстрируют тенденцию к росту показателей. Для СвДП, напротив, более характерна тенденция к снижению количества голосов. Таким образом, федеральное правительство не может отпраздновать счастливую годовщину, заключает немецкий журнал Der Spiegel.