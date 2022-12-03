Кейт Миддлтон в платье напрокат и колье принцессы Дианы на вручении премии в Бостоне

Минувшим вечером в мюзик-холле MGM в Фенуэе прошла ежегодная церемония вручения эко-премии Earthshot Prize, учрежденной принцем Уэльским. И, разумеется, на зеленой ковровой дорожке, подчеркивающей повестку мероприятия, без представителей монаршего семейства не обошлось. Перед фотографами Кейт Миддлтон появилась в изящном салатовом платье Solace London с открытыми плечами. Наряд этот символичен не только из-за оттенка — платье, как подчеркивается в официальном релизе, было взято в аренду на платформе Hurr Collective. Таким образом Кейт в очередной раз наглядно продемонстрировала один из самых разумных подходов к потреблению.

Отдельного внимания заслуживают и украшения, дополнившие блистательный образ принцессы Уэльской, – серьги Asprey и изумрудное колье в стиле ар-деко, созданное Garrard в 1921 году. Чокер с крупными камнями и россыпью бриллиантов изначально принадлежал Марии Текской, которая после завещала его своей внучке — Елизавете II, а та передала его принцессе Диане в качестве свадебного подарка. В отличие от королевы, которая не любила чокеры, Диана часто носила это украшение – во время тура в Австралию в 1985 году она ловко превратила ожерелье в ободок.

Что же касается принца Уильяма, он поддержал супругу не менее элегантным образом — строгими черными брюками и бархатным синим пиджаком поверх белоснежной рубашки, в котором мы же не раз видели будущего короля на многих мероприятиях.

Напомним, нынешний визит принца и принцессы Уэльских в Бостон — их первая поездка в Штаты в новом статусе. Последний раз наследник британского престола Уильям и его супруга Кейт были в Америке 8 лет назад — тогда пара посетила Нью-Йорк.