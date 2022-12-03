 

Кейт Миддлтон в платье напрокат и колье принцессы Дианы на вручении премии в Бостоне

03.12.2022, 15:37, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Минувшим вечером в мюзик-холле MGM в Фенуэе прошла ежегодная церемония вручения эко-премии Earthshot Prize, учрежденной принцем Уэльским. И, разумеется, на зеленой ковровой дорожке, подчеркивающей повестку мероприятия, без представителей монаршего семейства не обошлось. Перед фотографами Кейт Миддлтон появилась в изящном салатовом платье Solace London  с открытыми плечами. Наряд этот символичен не только из-за оттенка — платье, как подчеркивается в официальном релизе, было взято в аренду на платформе Hurr Collective. Таким образом Кейт в очередной раз наглядно продемонстрировала один из самых разумных подходов к потреблению.

Отдельного внимания заслуживают и украшения, дополнившие блистательный образ принцессы Уэльской, – серьги Asprey и изумрудное колье в стиле ар-деко, созданное Garrard в 1921 году. Чокер с крупными камнями и россыпью бриллиантов изначально принадлежал Марии Текской, которая после завещала его своей внучке — Елизавете II, а та передала его принцессе Диане в качестве свадебного подарка. В отличие от королевы, которая не любила чокеры, Диана часто носила это украшение – во время тура в Австралию в 1985 году она ловко превратила ожерелье в ободок.

Что же касается принца Уильяма, он поддержал супругу не менее элегантным образом —  строгими черными брюками и бархатным синим пиджаком поверх белоснежной рубашки, в котором мы же не раз видели будущего короля на многих мероприятиях.

Напомним, нынешний визит принца и принцессы Уэльских в Бостон — их первая поездка в Штаты в новом статусе. Последний раз наследник британского престола Уильям и его супруга Кейт были в Америке 8 лет назад — тогда пара посетила Нью-Йорк. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.11.22 / Мнение: Подсчет

30.06.22 / НАТО признало Россию «самой значительной и прямой угрозой»

16.11.22 / В ЕС выделят больше денег на энергопереход и развитие Украины

03.05.22 / Лавров получил высшую награду Саудовской Аравии

17.12.21 / Россия и Монголия выходят на новый уровень межпарламентского сотрудничества

13.01.22 / СМИ: США подготовили санкции лично против Путина

16.11.22 / Тайные знаки: Ева Мендес намекнула, что они с Райаном Гослингом поженились

03.07.20 / Ляйсан Утяшева рассказала Ивану Урганту о семье, любимых играх сына Роберта и своем необычном хобби

13.03.22 / Арестованные 4 триллиона долларов российских валютных резервов оказались поддельными

06.10.22 / Мнение: Гойда-2

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика