 

Бритни Спирс сделала неожиданное признание, и теперь поклонники переживают за ее ментальное здоровье

03.12.2022, 15:37, Разное
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В эту пятницу Бритни Спирс отметила свой 41-й день рождения. И по этому случаю оказалась очень многословна в соцсетях. В свой праздничный день Бритни опубликовала сразу несколько постов, в которых поблагодарила близких людей – мужа Сэма Асгари и двоих сыновей от Кэвина Федерлайна — 17-летних Шона Престона и Джейдена Джеймса. Из-за провокационного контента в соцсетях Бритни парни все еще держатся подальше от матери и пока не спешат с ней видеться. Но звездная мать не теряет надежды.

Я бы умерла за вас! И отдала бы все на свете, чтобы коснуться ваших лиц, – написала Спирс под снимками сыновей.

Шон ПрестонДжейден Джеймс

Еще один пост Бритни посвятила своей младшей сестре Джейми Линн Спирс. И он оказался весьма неожиданным — вместо привычных обвинений за тяготы жизни по контролем отца и желании родственников нажиться на ее имени, Бритни написала:

Сегодня мой день рождения, но ты мое сердце, поэтому я думаю о тебе… Поздравляю тебя с тем, что ты такая смелая, вдохновляющая и демонстрируешь свою смелость в вашем шоу!! Знай, ты не одна… Никто лучше меня не может понять, через что мы проходим… Моя сестричка! Я тебя люблю!

Джейми Линн Спирс

Эти слова в адрес Джейми Линн привели в недоумение поклонников певицы. Но пока одни радовались примирению сестер, другие строили теории заговора. Среди самых популярных версий — у Спирс нервный срыв, и она опять под надзором. А посты — это скрытые сигналы о помощи.

Что я вижу? Бритни такого сама бы не написала!

Это все очень странно.

Полиции  нужно ее поверить. Если муж не отдал ее на принудительное лечение, то он точно причинил ей вред. В любом случае, этот  аккаунт теперь обманка, — писали в комментариях.


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