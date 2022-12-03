В русском языке изменят написание возвратных глаголов

Институт русского языка им. В. В. Виноградова опубликовал статью, в которой предложено отказаться от существующих правил написания суффиксов в возвратных глаголах и ввести новое правило, согласно которому суффиксы в конце таких глаголов следует писать как -тца.

Как показывают результаты лингвистических исследований, проведённых при МФЦ и других структурах, работающих с обращениями граждан, выяснилось, что большинство россиян не справляются с задачей правильного написания глаголов, оканчивающихся на -тся и -ться. Среди ошибающихся практически равный процент составляют люди, окончившие школу в советское и постсоветское время. Из этого учёные делают вывод, что правило написания возвратных глаголов является слишком сложным для усвоения большинством носителей русского языка.

Языковеды подчёркивают: орфография не является чем-то незыблемым. Язык, и в том числе правописание, может изменяться в соответствии с переменами, происходящими в жизни людей. Поэтому эксперты рекомендовали руководствоваться негласным правилом «как слышится, так и пишется», а именно – привести написание возвратных глаголов к единому стандарту вне зависимости от проверочного вопроса, на который они отвечают.

«Учитца, учитца, ещё раз учитца», – такой фразой завершается материал на сайте института.

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