Трендовые стрижки для женщин за 60 с полным лицом: прически, которые сделают его уже и помогут выглядеть моложе

Каждая женщина среднего или старшего возраста мечтает выглядеть моложе, и это реально, если выбрать самую подходящую стрижку. Кроме того, удачно подобранная стрижка поможет визуально изменить форму лица и максимально приблизить к идеальной. Предлагается несколько вариантов моделей причесок, которые подойдут женщинам за 60 с полным лицом.

Боб с боковым пробором

Это очень стильная и привлекательная модель прически, которая визуально сузит лицо за счет бокового пробора. Стоит также позаботиться о том, чтобы объем по бокам был несколько уменьшен (разумным решением будет немного выпрямить боковые волосы).

Челка-шторка (на главном фото)

Это очень модный трендовый элемент прически, которые поможет вам сделать лицо более утонченным. Сделайте прямой пробор или немного сместите его в сторону. Длину выбирайте произвольно, идеальным вариантом будет длина до уровня скул.

Шэгги

Очень стильная многоуровневая прическа, которая однозначно молодит и моделирует форму лица. Сделайте ее более мягкой и обрамляющей лицо. Передние пряди рекомендуется сделать несколько короче и завить по направлению к лицу.

Круглый боб

Вас не должно смущать то, что форма этого боба является круглой. Именно длина до подбородка, а также закругленность по направлению к лицу немного закроет пухлые щечки и сделает лицо более утонченным.

Добавьте больше объема по бокам, поскольку объемный шар, а не локоны, визуально делают лицо уже.

Гладкий боб

Эта прическа также будет смотреться идеально на представительницах прекрасного пола старшего возраста. Преимуществом является то, что для стрижки подходят даже тонкие волосы. Техника выполнения позволяет визуально удлинить лицо, челка закрывает морщинки на лбу, и в целом прическа выглядит очень привлекательной (и однозначно молодит).

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Боб с удлинением впереди

Если у вас от природы вьющиеся волосы, эта прическа А-формы будет смотреться просто идеально. Не надо огорчаться, если у вас прямые волосы, поскольку удлиненные пряди спереди отлично моделируют лицо и позволяют прическе обрести очень эффектную форму.

Пикси

Также омолаживающая прическа, которая отличается красотой и практичностью. Объем на макушке визуально удлиняет лицо, а также увеличивает рост. Щечки не смотрятся пухлыми, поскольку акцент внимание смещен непосредственно на форму прически.

Взъерошенный пикси

Это сочетание стрижки «чаша», пикси и короткого боба. Волосы небольшой длины можно уложить при помощи стайлинговых средств, чтобы они стали взлохмаченными. Эту прическу можно назвать смелой и даже немного дерзкой, но при этом она выглядит просто потрясающе и является омолаживающей.

«Бочонок»

Креативная прическа с выбритыми или коротко выстриженными височными зонами и волосами подлиннее сверху. Сочетание пепельных волос и данной формы смотрится просто восхитительно, к тому же прическа является практичной, отводит внимание от пухлых щечек и омолаживает.

Длинные волосы

Если вы предпочитаете носить прически с длинными волосами, выбирайте себе любую прическу, которая вам нравится. В качестве омолаживающей и моделирующей форму лица можно назвать, как волосы одной длины с ровным пробором, так и многослойный вариант с челкой.