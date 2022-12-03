NYT – «Большая семёрка» договорилась о «потолке» цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель

Страны «Большой семёрки» договорились об установлении предельной цены за экспорт российской нефти на уровне $60 за баррель, пишет The New York Times. Белый дом надеется, что эта мера, хоть и не снизит существенно прибыли Москвы от продажи энергоресурсов, поможет предотвратить нефтяной шок глобальных масштабов, пишет газета.



AP

Страны «Большой семёрки» договорились в пятницу об установлении предельной цены за экспорт российской нефти на уровне $60 за баррель, пишет The New York Times. Этот порог, вероятно, нанесёт небольшой удар по доходам Кремля в сфере энергетики и, как надеется Белый дом, поможет предотвратить нефтяной шок глобальных масштабов, пишет газета.

Как заявили лидеры стран «Большой семёрки», этим решением G7 выполнила обязательство, взятое на себя на саммите в Эльмау, а именно: не допустить получения Россией прибыли от ведения военных действий на Украине, поддерживать стабильность на мировых энергетических рынках и минимизировать негативные экономические последствия украинского конфликта.

Окончательное соглашение было достигнуто после нескольких месяцев обсуждений вопроса о том, как сохранить экономическое давление на Россию, не спровоцировав резкого роста цен на нефть, который может повлечь за собой глобальную рецессию, отмечает издание. Участники переговоров в Европе работали всю неделю, чтобы договориться об ограничениях до того, как в силу вступит эмбарго на закупки российской нефти.

«Это ограничение цен преследует три цели: во-первых, оно усиливает действие наших санкций. Во-вторых, это ещё больше сократит доходы России, и, в-третьих, в то же время это стабилизирует мировые энергетические рынки», — сказала председатель Европейской комиссии, Урсула фон дер Ляйен вскоре после того, как соглашение было достигнуто.

Соединённые Штаты высоко оценили соглашение и заявили, что оно ограничит возможности РФ финансировать военные действия. «Вместе «Большая семёрка», Европейский союз и Австралия теперь установили предельные цены на морские перевозки российской нефти, что поможет нам достичь нашей цели — ограничить основной источник доходов Путина для его незаконных военных действий на Украине, одновременно сохраняя стабильность мировых поставок энергоносителей», — сказала министр финансов США Джанет Л. Йеллен.

По словам газеты, ценовой порог, хоть и не приведёт к резкому сокращению экспортных доходов России, всё же может нанести ущерб финансам Москвы. Ограничение не будет сопровождаться жёстким принуждением, однако по плану европейских союзников, вскоре за ним последует новый раунд санкций против России.

Договориться о цене было непросто, пишет издание. Послы Европейского союза в Брюсселе за последние две недели много раз встречались, чтобы обсудить ограничение, причём некоторые страны выступали за гораздо более низкий потолок цены, а другие настаивали на более высоком. В результате страны остановились на цене, которая отражает стоимость текущей продажи российской нефти таким странам, как Индия и Китай, — от $60 до $65 за баррель.

Нефтетрейдеры, по-видимому, восприняли этот план как признак того, что эмбарго Европейского союза на импорт российской нефти, которое вступает в силу 5 декабря, вряд ли вытеснит российскую нефть с мирового рынка, и отреагировали снижением мировых цен на нефть примерно на 10% по сравнению с прошлым месяцем. Чиновники администрации Байдена считают это доказательством того, что ограничение уже сработало, лишив Россию прибыли от высоких цен на нефть, которыми она пользовалась ранее в этом году.

Дипломаты ЕС согласились с тем, что ограничение цены на российскую нефть должно пересматриваться каждые два месяца или чаще. Первый пересмотр состоится 15 января. Как поясняют официальные лица, цель состоит в том, чтобы сохранить предельную цену по крайней мере на 5% ниже, чем цена, по которой российская нефть торгуется на рынке.

Как напоминает газета, РФ неоднократно заявляла, что откажется продавать нефть в случае введения потолка цен. Ранее в этом году экономические аналитики выражали опасения, что уход российской нефти с рынка может привести к тому, что цены на бензин в Соединённых Штатах превысят $7 за галлон к концу года. Таким образом, установление порога, близкого к рыночной цене, могло бы помочь Москве избежать впечатления, что она сдаётся, отмечает издание.