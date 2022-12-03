Шер объяснила, почему выбирает мужчин помоложе

Этой осенью Шер рассекретила новые отношения и своим выбором ошеломила поклонников. Новый избранник певицы, музыкальный продюсер Александр Эдвардс почти вдвое младше ее самой – ему 36 лет. Этот факт, конечно, вызвал у общественности массу вопросов и критики. Моралистам Шер ответила в соцсетях, пояснив, что полюбила Эдварса не за год рождения. А за что – в подробностях рассказала на шоу Келли Кларксон.

Разница в возрасте? Ну, на бумаге это и правда выглядит довольно смешно. Но в реальной жизни мы прекрасно ладим. Он потрясающий, и я не приписываю мужчинам качества, которых они не заслуживают. Он очень добрый, очень умный, очень талантливый и действительно забавный, а еще я думаю, что он очень красивый, — пояснила поп-дива.

А на вопрос ведущей, хотела бы Шэр повернуть время вспять и быть своему любимому ровесницей, ответила так:

Если бы я не встречала мужчин помоложе в своей жизни, у меня бы никогда не было свиданий, потому что мужчинам постарше, а у меня их было несколько, я просто не очень нравилась. Может быть, молодым мужчинам все равно — смешная ты или возмутительная, хочешь ли ты делать глупости или знаешь, что ты сильная, состоявшаяся личность? Я ни за кого не откажусь от того, кто я есть.

Напомним, в начале ноября 76-летняя Шер попала в объективы папарацци вместе с 36-летним Александром Эдвардсом. Их прогулку нельзя было назвать дружеской: они выходили из ресторана, державшись за руки. Певица не стала долго держать интригу и накануне подтвердила, что ее и музыкального продюсера связывают не дружеские или рабочие, а романтические отношения. Шер опубликовала в своем микроблоге снимок возлюбленного и коротко написала:

Александр, – и добавила красное сердечко в конце.

Это было тогда, а это – сейчас, – добавила она многозначительную фразу следующим сообщением.