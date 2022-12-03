 

Мое дело: основательница LULU Асель Машанова о beauty-трендах и любимых средствах

03.12.2022, 14:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

О КОНЦЕПЦИИ LULU

Раньше у меня были проблемы с кожей, в частности, долгое время пыталась вылечить акне. Я настолько углубилась в эту тему, что решила делиться своими знаниями и проверенными средствами с другими. Так появился проект LULU. Со временем мы стали развивать идею о том, что красота тесно связана со здоровьем, а пандемия только утвердила эту мысль. К нам стали притягиваться люди, которым близка эта концепция: они заботятся о себе, выбирают качественные продукты с чистыми ингредиентами.

ОБ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ БРЕНДАХ

Мы сами пользуемся средствами, на себе убеждаемся, что формула — рабочая, и только тогда предлагаем клиентам. Являемся эксклюзивными дистрибьютерами на территории России четырех прекрасных брендов — Allies of Skin, PSA, Bella Aura, HoliFrog. Вскоре этот список пополнит новая космецевтическая марка.

О ЛЮБИМЫХ СРЕДСТВАХ

Allies of Skin Mandelic Night Serum (мягкий миндальный пилинг, который круто обновляет кожу), Allies of Skin Dioic Acid Cream (увлажняющий крем с диоевой кислотой, который помогает напитать кожу на более глубоких слоях), PSA Follow the light (маска с мультикислотами и витамином C для тотального сияния).

О BEAUTY-ТЕНДЕНЦИЯХ

Принцип нашего флагманского бренда Allies of Skin — Less is more (“Меньше значит больше”). В последнее время все больше людей убеждается в том, что не стоит перегружать свою косметичку различными средствами, лучше обратить внимание на мультифункциональные. Мой совет: научиться разбираться в составах и понимать, какие компоненты и их сочетания подходят именно вашей коже.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.03.22 / Ангел жизни

09.04.21 / Звезда “Игры Престолов” Софи Тернер подтвердила имя дочери необычным способом

30.06.21 / Велосипедисты без страховых полисов ответят по закону

30.06.22 / Первый белорусский ударный беспилотник оказался квадрокоптером DJI с приклеенным пистолетом Макарова

16.09.22 / Мнение: Альтернативная реальность западных СМИ, признание Сороса и проблема инфантильной доверчивости

31.07.20 / По стопам принцессы Дианы: Кейт Миддлтон и принц Уильям отдохнули с детьми на островах Силли

17.01.21 / Успешная борьба женщин за свои права, новый костюм Ильича, возвращение Навального и репрессии против Трампа

09.09.20 / «Яндекс.Такси» выдаст Ефремову купон на 8 лет бесплатных поездок

14.09.20 / О чем молчит Зона молчания?

18.04.22 / Представлен робот, который поможет лечить инсульт дистанционно

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика