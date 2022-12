Мое дело: основательница LULU Асель Машанова о beauty-трендах и любимых средствах

О КОНЦЕПЦИИ LULU

Раньше у меня были проблемы с кожей, в частности, долгое время пыталась вылечить акне. Я настолько углубилась в эту тему, что решила делиться своими знаниями и проверенными средствами с другими. Так появился проект LULU. Со временем мы стали развивать идею о том, что красота тесно связана со здоровьем, а пандемия только утвердила эту мысль. К нам стали притягиваться люди, которым близка эта концепция: они заботятся о себе, выбирают качественные продукты с чистыми ингредиентами.

ОБ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ БРЕНДАХ

Мы сами пользуемся средствами, на себе убеждаемся, что формула — рабочая, и только тогда предлагаем клиентам. Являемся эксклюзивными дистрибьютерами на территории России четырех прекрасных брендов — Allies of Skin, PSA, Bella Aura, HoliFrog. Вскоре этот список пополнит новая космецевтическая марка.

О ЛЮБИМЫХ СРЕДСТВАХ

Allies of Skin Mandelic Night Serum (мягкий миндальный пилинг, который круто обновляет кожу), Allies of Skin Dioic Acid Cream (увлажняющий крем с диоевой кислотой, который помогает напитать кожу на более глубоких слоях), PSA Follow the light (маска с мультикислотами и витамином C для тотального сияния).

О BEAUTY-ТЕНДЕНЦИЯХ

Принцип нашего флагманского бренда Allies of Skin — Less is more (“Меньше значит больше”). В последнее время все больше людей убеждается в том, что не стоит перегружать свою косметичку различными средствами, лучше обратить внимание на мультифункциональные. Мой совет: научиться разбираться в составах и понимать, какие компоненты и их сочетания подходят именно вашей коже.