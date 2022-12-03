Бижутерию в коробках так неудобно хранить: идеи практичных органайзеров для рукодельниц

Наверняка многие женщины сталкивались с проблемой беспорядка туалетном столике, если нет определенного места для хранения украшений. Во-первых, сложно отыскать нужное изделие, во-вторых, они запутываются и могут быть повреждены в процессе вашего поиска (механические повреждения). Если вы любите заниматься рукоделием, воспользуйтесь советами по изготовлению органайзеров для каждого вида бижутерии.

Вешалка в деревенском стиле

Если вы являетесь поклонницей деревенского стиля, нет ничего проще, сделать органайзер из обычной доски с оригинальными вешалками. Их можно сделать из фурнитуры в виде небольших ручек для полок и шкафчиков. Цепочки, бусы и другие изделия будут находиться в надежном месте, где они не смогут быть повреждены.

Органайзер из бутылки

Найдите бутылки оригинальной форме и приспособьте их для хранения часов, браслетов и цепочек. Все очень просто, достаточно надеть изделие на бутылку (при желании можно украсить непосредственно саму бутылку, оформив ее оригинальным способом).

Держатели из гальки

Если вы отдыхали летом на побережье и привезли домой камешки, они могут стать материалом для вашего органайзера. Если не привезли, их можно купить в специализированном сувенирном магазине. Найдите любую основу в виде доски или фанеры и прикрепите камешки, приклеив их с помощью клеевого пистолета или двустороннего скотча.

Настенные витрины

Очень стильно смотрятся настенные витрины в деревенском стиле. Это могут быть открытые полки, глубокие или обычные рамки для картин или фото, доска с крючками, на которые можно повесить украшения.

Простые держатели

Очень оригинальный и простой способ сохранить свои украшения, использовав обычную поверхность (речь идет о любой квадратной или прямоугольной поверхности), на которую надеваются круги из кружева. Вырежьте нужные отрезки кружева, чтобы сшить их концы и надеть, как кольцо на фанеру. Поскольку кружево ажурное, в плетении много дырочек, подвесить серьги будет достаточно просто.

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Фурнитура

Очень легко использовать ручки в качестве держателей для бижутерии. Возьмите кусок фанеры, оберните ее тканью или просто покрасьте так, чтобы она имела привлекательный вид (вместо фанеры можно использовать другой материал) и прикрепите на него фасадные ручки (они используются для мебели).

Гипсовая подставка для колец

Вы можете самостоятельно изготовить очень оригинальную подставку для колец в виде руки. Для этого вам понадобится резиновая перчатка, в которую необходимо залить гипсовый или алебастровый раствор. Дождитесь высыхания, снимите или срежьте перчатку, ваша подставка готова.

Рамка

Очень привлекательно смотрится рамка для фотографий или картин, основа которой обтянута кружевом. Ее также можно использовать для подвешивания сережек, брошей, а также тех предметов бижутерии, которые имеют острые детали.

Подвесная металлическая конструкция

Речь идет о приспособлениях для подвешивания баночек со специями, бутылок и другой кухонной утвари, которые могут быть использованы вами в качестве органайзера. Можно также взять обычную вешалку из прихожей и также ее приспособить к данной конструкции. У вас будет возможность разложить и развесить все свои украшения, независимо от их формы.

Салфетка

Вы можете использовать обычную салфетку, связанную крючком, обтянув ее поверхность или просто зацепив ее по краям и подвесив на стену. Поскольку в ней много отверстий, этот вариант идеально подойдет для хранения сережек и брошей.

Вместо заключения

Вы можете использовать в качестве основы любые изделия, нужно только проявить немного фантазии. Например, подойдут вешалки (в том числе и для одежды), подвесные и проволочные корзины, стойки, полки, кухонные решетки и пр. Выбирайте любой из предметов, и у вас будет множество удобных органайзеров.