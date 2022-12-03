Модные стрижки 2023 года: какой тренд больше всего подходит каждой женщине по форме лица и структуре волос

Если вы планируете сменить имидж в следующем году, обратите внимание на то, какие стрижки будут трендовыми в наступающем сезоне. Обилие предложений поможет выбрать не только самую красивую прическу, но и подобрать наиболее подходящую конкретно вам по форме лица и структуре волос.

Боб (на главном фото)

Стрижка, которая никогда не выходит из моды, поскольку официально признана самой популярной и любимой многими представительницами прекрасного пола (ее часто используют и мужчины). Она привлекательная обилием разных вариантов, из которых можно выбрать идеально подходящий именно вам. Например, обладательницам круглого и квадратного лица нужно выбрать длину чуть ниже подбородка, остановить свой выбор на боковом проборе или на наличии косой челки. Женщинам с овальными или удлиненными лицами можно выбирать любой вариант стрижки, структура волос также может быть разной.

Пикси

Также замечательная и модная прическа, которая гарантирует красоту и привлекательность всем, кто предпочитает короткие стрижки. Небольшая длина по бокам и чуть больше сверху помогает моделировать форму лица. К примеру, обладательницам удлиненной и овальной формы подойдет стрижка с челкой, которая визуально сделает его чуть шире. Квадратное или круглое лицо станет более утонченным, если оставить больше длины сверху. Структура также не важна, поскольку вьющиеся, прямые, густые и тонкие волосы выглядят одинаково привлекательно.

Каре

Отличный вариант для дам, которые не готовы носить короткую длину, но при этом не любят ухаживать за очень длинными волосами. Длина до ключиц является идеальной, поскольку волосы можно носить распущенными, и в то же время у вас есть возможность создать любую из стильных причесок (хвостик, пучок, петлю, косичку). Удлиненное лицо будет выглядеть более круглым, поскольку достаточно пышности по бокам. Квадратное визуально станет овальным, поскольку форма стрижки позволяет избавиться от угловатости, круглое также обретет форму, близкую к идеальной, за счет стилизации по бокам и правильно избранной длины. Каре можно носить как с прямыми, так и с вьющимися волосами.

Бикси

Это сочетание боба и пикси является настолько выигрышным, что подходит практически всем формам лица и структуре волос. Вы можете выбрать длину чуть меньше или чуть больше. Оригинальная техника стрижки позволит вам всегда выглядеть на все сто даже без длительного времяпрепровождения возле зеркала, поскольку прическа будет отлично смотреться даже без укладки.

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Микробоб

Очень стильная и эффектная прическа, которая отлично подойдет обладательницам удлиненных и овальных лиц. Ширина по сторонам позволит визуально воспринимать форму как максимально соответствующую идеальной. Структура волос не имеет значения, поскольку вьющиеся волосы смотрятся просто изумительно, а ровные будут выглядеть стильно и экстравагантно (можно немного завить кончики под низ или оставить ровный срез, как на основной части волос, так и на челке).

Длинные волосы

Очень правильный выбор для тех, кто любит большую длину и стремится к постоянным переменам. Длинные волосы можно носить распущенными, их можно выровнять или завить. Преимуществом является возможность каждый день появляться с новой прической, поскольку есть много вариантов сделать ее оригинальной и не похожей на вчерашнюю (вариант для всех, кто любит экспериментировать). Универсальность обусловлена тем, что любая форма лица может быть доведена до максимально идеальной благодаря созданию нужной в каждом отдельном случае прически (удлиненным лицам пойдет большой объем по бокам, квадратным и круглым – объем на макушке).

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Многослойный боб

Еще одна универсальная прическа, которую можно моделировать в зависимости от формы лица. Выберите нужную вам длину и добавьте объема по бокам, если являетесь обладательницей удлиненного лица, круглую и квадратную форму можно усовершенствовать, сняв немного объема сбоку и добавив к макушке. Поскольку концепция стрижки предполагает отсутствие строгой формы, для нее подойдет разная структура волос. Достаточно немного взлохматить шевелюру, и нужный эффект будет достигнут.

Удлиненное квадратное каре

Очень привлекательная прическа, которая обладает омолаживающим эффектом, поэтому подойдет женщинам за 40 и 50 лет, а также обладательницам овального или утонченного лица. Прическа без челки или с челкой-шторкой, длина которой почти доходит до общей длины.

Микси

Сочетание пикси и “кефали” выглядит просто великолепно, если вы являетесь обладательницей кудрявых и не очень тонких волос. Для других структур прическа подходит не так хорошо, однако есть вариант выбрать правильную длину как на затылке, так и на макушке, что позволит ее стилизовать конкретно под ваш образ. Наличие челки и ее длина также зависят от вашего вкуса. Проконсультируйтесь со своим мастером, чтобы выбрать самый удачный вариант.

Многослойная длинная

“Каскад” или любая многослойная длинная прическа поможет вам продемонстрировать красоту ваших локонов. Наличие челки-шторки или с ровным срезом только усовершенствует форму. Такая прическа является универсальной для разных форм лица и структуры волос.