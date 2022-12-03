Почта России начнёт доставлять «закладки» и «клады»

В условиях санкций и трудностей с параллельным импортом у Почты России существенно снизилась прибыль, поэтому аналитики предприятия предложили «замахнуться» на самые прибыльные отрасли торговли – доставку так называемых «закладок» и «кладов».

Идею озвучил генеральный директор почтовой монополии страны Дмитрий Маркин. Выступая на Совете директоров, управленец перечислил предыдущие идеи, от которых решили отказаться.

– Мы думали о бриллиантах, но в кризис спрос на ювелирные украшения резко упал. С оружием большие сложности: в пилотном запуске один гость грозился пристрелить оператора, как только получит свой револьвер, за то, что оплатить его можно было только картой Почта-банка, – рассказал он.

С другой стороны, спрос на запрещённые вещества в кризисные периоды лишь вырастает, а способы их доставки не слишком сложны. Начать предполагается с синтетических катинонов ввиду их доступности и известности, а постепенно перейти и к другим видам, вплоть до опиоидов.

В Думе уже готовится законопроект об исключениях в антинаркотическом законодательстве. Легально распространять запрещённые препараты смогут только официальные дистрибьюторы, причём Почта России станет первой и пока единственной в списке.

Помимо покупки в отделении, заказать закладку на дом можно будет через сайт и приложение Почты России. Всем лицам, состоящим на учёте в наркодиспансерах по месту жительства, будет разослано уведомление о новой услуге через РИАМС «ПроМед».

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