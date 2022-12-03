Захарова сравнила вранье украинских политиков о насилии против женщин с реальной угрозой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о кампании лжи в отношении российских военнослужащих, которых безосновательно обвиняли в сексуальном насилии против украинских женщин.

В своем Telegram-канале Захарова обратила внимание на заявления «жены бункерного Елены» (Зеленской, супруги президента Украины – прим. ВЗГЛЯД), бывшего омбудсмена Украины по правам человека Людмилы Денисовой и спецпредставителя генерального секретаря ООН Прамилы Паттен, которые «страстно обвиняли российских военнослужащих в сексуальном насилии против украинских женщин». Она отметила, что по всему миру проходили тематические флешмобы, однако со временем стало понятно, что они «безбожно врут».

Денисова, как напомнила Захарова, признавалась, что просто наврала, «пытаясь этим достичь цели убедить мир предоставить оружие и оказать давление на Россию».

Прамилу Паттен также активно использовали в этой лжи, «вложив ей в уста не то, что вы подумали, а грязный фейк про виагру», отметила Захарова, указав на более позднее признание спецпредставителя генсека ООН по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта, что никакой достоверной информацией не обладает.

Между тем, продолжила Захарова, реальная угроза украинским женщинам исходит не от России, а поджидает их в Европе. Она привела заявление министерства равноправия Швеции, в котором указано, что именно беженки-украинки все чаще становятся жертвами сутенерства и попадают в сексуальное рабство. «Совсем как в фильме «Лиля навсегда», – написала официальный представитель МИД РФ.

Шведские СМИ это заявление активно распространяли, однако Киев или международное сообщество на это никак не отреагировали. Шведские СМИ при этом уже который месяц полнятся многочисленными репортажами об изнасилованиях, совершенных в отношении украинок, добавила Захарова.

«А ООН и правочеловеческие структуры молчат, потому что привлекать внимание к реальной гуманитарной проблеме – не в их правилах. Или потому что отрабатывают очередной политический заказ. Если честно, из этих вариантов – оба хуже. Кулебище, вперед, на Стокгольм!» – заключила Захарова.

В последние месяцы поступает много сообщений о жестоком обращении, с которым сталкиваются бежавшие в Европу украинские беженки. Так, газета Times писала, что украинкам, которые пытаются найти жилье в Великобритании через специальные группы в соцсетях, поступают непристойные предложения.

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