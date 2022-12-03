Разведчик рассказал, какой сигнал подают украинские танкисты, чтобы сдаться в плен

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03.12.2022, 13:30, Новости дня
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Украинские танкисты, «законсервированные» в собственных танках, отворачивают пушку, чтобы сдаться, и выстукивают изнутри по броне сигнал SOS, рассказал российский разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовская ЛНР.

Он рассказал РИА «Новости», что российские военные находили танки, БТР и боевые бронемашины, в которых украинские националисты были заварены со всех сторон, чтобы экипаж не мог выйти.

Разведчик отметил, что из них насильно делали смертников, однако украинские военные тоже хотят жить. Многие экипажи танков, рассказал он, отворачивают башню (пушкой) назад, медленно проезжают на российские позиции и останавливаются, глушат двигатель.

«Из танка слышны крики и удары. В основном бьют три коротких – три длинных – три коротких,  сигнал SOS», – сказал он, уточнив, техники затем вытаскивают украинцев оттуда.

Заблокированные в своих машинах украинские танкисты, продолжил разведчик, по большей части не ведут боевые действия, так как понимают, что это верная смерть.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок «Мста-С» по уничтожению бронетехники и укрепленных позиций украинских военных, готовившихся к контратаке.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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