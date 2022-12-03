 

Киев решил расторгнуть договор с Россией о пересечении границы жителями приграничных областей

03.12.2022, 13:30, Новости дня
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Украинское правительство одобрило законопроект о прекращении действия соглашения с Россией о пересечении границы жителями приграничных областей, сообщили в МИДе страны.

В министерстве отметили, что данное соглашение не применяется с 1 июля 2022 года, когда украинские власти ввели визовый режим с Россией, передает РИА «Новости».

Законопроект подготовлен МИД Украины для «противодействия угрозам национальной безопасности».

Напомним, граждане Украины смогут въезжать в Россию без оформления виз и в 2023 году.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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