Киев решил расторгнуть договор с Россией о пересечении границы жителями приграничных областей
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Украинское правительство одобрило законопроект о прекращении действия соглашения с Россией о пересечении границы жителями приграничных областей, сообщили в МИДе страны.
В министерстве отметили, что данное соглашение не применяется с 1 июля 2022 года, когда украинские власти ввели визовый режим с Россией, передает РИА «Новости».
Законопроект подготовлен МИД Украины для «противодействия угрозам национальной безопасности».
Напомним, граждане Украины смогут въезжать в Россию без оформления виз и в 2023 году.
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