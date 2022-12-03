 

“Победить нереально”: дочь наконец раскрыла новые подробности страшной болезни Заворотнюк

03.12.2022, 13:22, Разное
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Вволю настрадавшись из-за страшной болезни своей матери, дочь Анастасии Заворотнюк решила обратиться к мудрости польского писателя
Станислава Ежи Леца. Девушка постаралась изменить свое отношение к проблеме, терзающей их семью который год.

Волевым усилием перестав плакать, Анна Заворотнюк решила не терять ни секунды и вернуться к жизни на полную катушку. Она постоянно меняет образы и локации, радуя подписчиков своего блога яркими фотографиями.

Вот и вчера дочь Анастасии Заворотнюк
выложила серию снимков, насквозь пронизанных атмосферой приближающегося Нового Года. На них девушка позирует посреди заснеженного леса, крепко прижав к груди пучок еловых ветвей и окружив себя искрами от зажженных бенгальских огней.

“Веселого Рождества! Это лучшее время года”, – подписала фотографию Анна, лишив фолловеров возможности промолчать. Все подписчики бросились в комментарии, чтобы помечтать о точно такой же фотосессии, а также назвать девушку “лесной феей” и “сплошным вдохновением”.

“Что вы, я даже близко с мамой не стою! Она невероятная красавица, победить здесь нереально”, – ответила дочь Анастасии Заворотнюк на комплимент, в котором ее признали краше ее онкобольной матери.

Растрогавшаяся
Заворотнюк также ответила на вопросы про здоровье матери, раскрыв немного новых подробностей. По ее словам, Анастасия Заворотнюк “болеет очень”. Сердобольные подписчики, буквально утерев следу, пообещали девушке, что все будет хорошо.


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