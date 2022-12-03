Быстренько, но по моде и со вкусом: простые прически 2022 на короткие волосы для зимних праздников

Приближается праздник Нового года, и наверняка вам захочется блистать и выглядеть максимально привлекательно в эти радостные веселые дни. Если вы являетесь обладательницей коротких волос, перед вами раскрывается безграничное количество возможностей для оформлений самый красивых и трендовых причесок. На некоторых вариантах мы остановимся чуть подробнее.

«Мальвинка» с бантом

Аксессуары имеют огромное значение в формировании прически, поскольку любой из них может сделать ее нарядной. Например, «мальвинка» (отделите верхнюю часть волос горизонтальным пробором и соберите ее в хвостик) будет смотреться просто великолепно, если в качестве декоративной заколки вы используете бант. Подберите его по стилю, чтобы все предметы одежды и аксессуар идеально сочетались между собой.

Декоративная заколка

Декоративные заколки в концепции невидимок в последнее время пользуются огромной популярностью. Вы также можете использовать аксессуар, чтобы зафиксировать отдельную прядь с обеих сторон или на одной боковой зоне.

Можно также закрепить ею челку или украсить «мальвинку», надев ее поверх резинки, фиксирующей хвостик.

Ободок

Если вы хотите быть на празднике настоящей Снегурочкой, это очень похвально и уместно, поскольку вы не просто можете великолепно выглядеть, но и поднять настроение всем присутствующим (ведь присутствие Снегурочки сделает праздник по-настоящему новогодним). Выберите ободок, украшенный жемчугом или стразами, бусинами или другими привлекательными материалами. Зафиксируйте им волосы на выбранном вами участке (можно подобрать челку), это будет великолепно.

Большая резинка для волос

Нет ничего проще, чем собрать волосы в «мальвинку», сделать хвостик или небольшой пучок в виде петли (поскольку волосы не очень длинные) и закрепить у основания красивой большой резинку. Выберите расцветку, которая идеально подойдет к вашему наряду, прическа буде смотреться просто великолепно. преимуществом является то, что в любое время вы сможете поправить или даже переделать прическу, ведь большую резинку можно надевать, даже не глядя в зеркало.

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Пучок

Отличный вариант, чтобы выглядеть стильно и привлекательно. Расчешите волосы по направлению роста, соберите их в хвостик, а затем сделайте из волос петлю и зафиксируйте мягкой резинкой. Если позволяет длина, можно обернуть хвост вокруг основания, чтобы получилась другая форма пучка. Если выбрали второй вариант, для фиксации используйте шпильки и невидимки, чтобы прическа не распалась.

Пляжные или голливудские волны

Хотя до пляжного сезона еще далеко, эта прическа не станет менее актуальной и привлекательной. Завейте волосы волнами при помощи любых инструментов (плойка, утюжок, бигуди и пр.), уложите их в красивую форму. Если есть желание сделать прическу более гламурной, после мытья волос нанесите на них стайлинговое средство и уложите волнами, плотно прижав к голове. Вы будете блистать на празднике, словно голливудская красавица.

Греческая прическа

Вы можете сделать ее с помощью тоненького ободка, который можно надеть впереди в виде венка или отделить горизонтально верхнюю и нижнюю часть волос на затылочной зоне. Вместо тонкого ободка можно использовать повязку, ее также можно украсить стразами, бусинами, жемчугом и пр. Если вам импонирует стиль бохо, можете использовать другие материалы для повязки или ободка, например, мешковина или аналогичные варианты.

Декоративная заколка в виде пряжки

Это очень красивое украшение, которое способно украсить даже самые короткие волосы. Закрепите его на любой пряди волос, а лучше используйте несколько пряжек, чтобы прическа смотрелась максимально привлекательно.