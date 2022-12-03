Вопросы ранее судимого Пригожина к прямой линии Беглова вынудили градоначальника отменить мероприятие

Смольный в экстренном порядке перенес прямую линию с губернатором Петербурга Александром Бегловым из-за повышенного внимания общественности и сообщений о подготовке вопросов бизнесменом Евгением Пригожиным.

Изначально прямая линия была запланирована на 2 декабря, СМИ писали, что все вопросы градоначальнику были составлены заранее.

Предприниматель Евгений Пригожин от себя тоже подготовил вопросы по волнующим петербуржцев проблемам, в числе которых были темы, связанные с проведением частичной мобилизации, проблемами ЖКХ, мусорной и транспортной реформами, развитием метрополитена, уборкой города, развитием социнфраструктуры.

Вопросы Пригожина вынудили Смольный перенести мероприятие на неопределенный срок. Видимо, окружение Беглова оценило риски от «постановочной» прямой линии, и в Смольном решили, что она будет иметь негативный медийный эффект. Чтобы в очередной раз не выглядеть в глазах общественности посмешищем, Беглов отправился на «внеплановую» встречу с мобилизованными в воинской части под Петербургом.