 

“Даже и не мечтала”: Светящаяся от счастья молодая жена Петросяна показала внушительный живот

03.12.2022, 12:00, Разное
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Молодую супругу юмориста то и дело подозревают в новой беременности. Впрочем, она старается не обращать внимания на слухи, отмечая, что даже если Бог и пошлет ей еще одного малыша, публика узнает об этом в последнюю очередь.

А уж шифроваться Татьяна Брухунова умеет. Прошлую беременность она так тщательно скрывала, что о появлении ребенка в семье Евгения Петросяна стало известно лишь спустя полгода после его рождения.

Пару дней назад Евгений Петросян с молодой супругой уехал на Мальдивы. По словам женщины, у нее был настолько тяжелый ноябрь, что она полностью вымоталась, но, к счастью, чуткий муж понял это и решил отвезти ее в небольшой отпуск. Что ж, всем бы таких мужей!

Теперь Татьяна Брухунова радует подписчиков своего блога снимками тропических пейзажей. Утром в субботу супруга Евгения Петросяна опубликовала в личном блоге фото в купальнике. Многие отметили необычный крой изделия (с рукавами, как у футболки) и расцветку (изумрудный с синими пятнами).

Также подписчики жены Петросяна заметили внушительный живот, который сильно выделялся под тканью купальника. Впрочем, возможно, это ничего и не значит, но некоторые в Сети начали поздравлять Брухунову с беременностью.

Татьяна отметила, что купальник необычный – ткань пропускает ультрафиолет, а значит, можно получить ровный загар, не снимая плавок.

“Самые внимательные месяц назад уже засекли ее в историях. Но тогда я даже и не мечтала об отпуске”, – отметила светящаяся от счастья Татьяна Брухунова.


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