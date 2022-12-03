 

Обнищавшего за бугром иноагента Галкина поймали на торговле своим телом: Обслуживает заказчика – российская пропаганда

03.12.2022, 12:00, Разное
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Переезд за границу для звезд шоу-бизнеса – событие тяжелое как в физическом, так и в моральном плане. Несколько фур, не меньше, понадобятся таким мастодонтам сцены как Алла Пугачева, для того, чтобы перевести одни лишь только наряды. А прибавьте к этому расходы на жизнь, аренду роскошного дома за бугром, который бы отвечал всем требованиям привыкших к роскоши звезд… Неудивительно, что обнищавший в сравнению в прошлым уровнем жизни Максим Галкин* буквально поселился в самолетах: все ради семьи.

Однако у каждого из многочисленных выступлений Галкина есть запоминающаяся фишка: он непременно поливает свою родину грязью. Многие его бывшие коллеги, однако, уверены, что у таких поступков есть причина не только “сердечная”, но и финансовая. Грубый, иными словами, коммерческий расчет.

“Наталкивает на догадки о небескорыстности. О том, что он обслуживает интересы заказчика”, –
утверждает
юморист Михаил Грушевский, поймавший истинный, на его взгляд, мотив поседения своего коллеги.

На основании этих слов многие пришли к выводу о том, что объявленный иноагентом Максим Галкин буквально торгует своем телом. Готов стать рупором для чужих слов и мнений за банковский перевод с большим количеством нулей. Впрочем, по мнению Грушевского, такое поведение не означает, что Галкину чужды переживания.

“Огромная драма его жизни”, – высказался Михаил Грушевский о грандиозных потерях Максима Галкина.


* – признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.


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