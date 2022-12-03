Мнение: О людских потерях России после 24 февраля… Насколько они велики?

Тема человеческих потерь Украины и России после 24 февраля стала до крайности «чувствительной» в обеих странах. Особенно — в украинской стороне, где власти вообще очень ревностно относятся к любому не такому упоминанию «країни» кем бы то ни было. Но и в России говорить о потерях опасно после весенних новелл в Уголовном кодексе.

Однако такой разговор обществу всё же необходим.

И мы не станем уклоняться от сложных тем.

Скольких людей потеряла #Россия после 24 февраля?

Не просто много — колоссально много. По верхней планке — до 750 тыс. чел. По нижней — почти полмиллиона.

Такой диапазон оценок озвучили эксперты-демографы Юлия Флоринская и Алексей Ракша. По их подсчётам, в феврале-марте, после начала специальной военной операции Российской Федерации, из страны уехали 150 тыс. граждан. Лишь малая часть из них вернулась. А осенью, на фоне объявления частичной мобилизации, за пределы РФ выехали ещё от 300 до 600 тыс. человек. И опять, «возвращенцев» — не толпы.

Это действительно огромные потери. Россия теряет значительную часть экономически активного населения, причём в самом трудоспособном возрасте. И «за кордон» махнули не только изнеженные дизайнеры да бородатые айтишники. Работяг среди поуехавших тоже немало. И это уже начинает отражаться на деятельности предприятий. Так, около половины (45%) российских работодателей в сфере производства сегодня заявляют о дефиците квалифицированных кадров, согласно результатам опроса HR-компании Ventra. Они же отмечают, что усилилась текучка персонала. Еще четверть (24%) сообщают, что видят деградацию профессионального уровня соискателей. По сравнению с недавним летом количество вакансий на производствах выросло на 37%, а относительно показателей прошедшей весны — на 42%.

Решают кадровые проблемы компании по-разному. 23% работодателей готовы брать на работу сотрудников старших возрастов, ещё 23% — женщин на мужские профессии. Повысить уровень автоматизации для снижения зависимости от ручного труда сегодня рассчитывают 19% производств. Резко увеличилось количество вакансий для соискателей без опыта — таких предложений по сравнению с весной стало на 52% больше. Фактически это возвращение производств к обучению собственных кадров, программам наставничества. Как следствие, производительность труда какое-то время, возможно, достаточно долгое, будет снижаться.

Тем временем, российские «релоканты» обустраиваются в принимающих странах. По подсчётам Oxford Economics, россияне могли привезти в Казахстан, Грузию и Армению около 3 млрд долларов наличными только в сентябре и много больше — в октябре, а суммы безналичных денежных переводов, вероятно, ещё выше. Эксперты уже фиксируют, что денежные поступления из РФ позитивно влияют на баланс текущего счёта сопредельных стран, куда в наибольших количествах переехали россияне, — Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Узбекистана. Приток капитала активизирует там внутренний спрос на товары и услуги, а Грузии и Армении этот фактор, вероятно, позволил в этом году нарастить свои валютные резервы (объективно, достаточно скромные по размеру).

Надолго ли задержатся «в гостях» мигранты из России, зависит от двух факторов: развития ситуации в самой РФ и вокруг российско-украинского военного конфликта, а также от возможностей трудоустройства в принимающей стране, либо дистанционной работы из неё. Здесь против россиян могут сыграть небольшие размеры локальных рынков труда, с другой стороны, гражданам РФ не нужно разрешение для работы в странах ЕАЭС, ВНЖ оформляется по упрощённой процедуре, а квалифицированные рабочие руки востребованы везде. Кроме того, многие ухитряются работать дистанционно, и это не только IT-специалисты. Наконец, некоторые «релоканты» уже перевели по месту своего нового пребывания и свои бизнесы.

Как показывает многолетняя #статистика, если мигрант не вернулся домой в первый же год после своего переезда в другую страну, он социализируется на новом месте. А после трёх лет фактически «пускает корни» уже там. Тем более, что в бывших союзных республиках #СССР ещё сохраняется некая общность культурного пространства, что сильно облегчает пребывание там. Да и русский большинство жителей используют как язык общения. Минус одна проблема в сравнении с остальным миром. Так что может случиться, заметную часть уехавших #Россия во вполне обозримом будущем потеряет. Или, возможно, уже потеряла.

Навсегда?

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