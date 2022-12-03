«Это другое» – глава Департамента цензуры Латкомнадзора опроверг существование цензуры в Латвии

Начальник департамента цензуры Национальной службы Латвии по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Латкомнадзора) Иварс Паулаускас опроверг существование цензуры в его стране.

Ранее именно он выписал предупреждение и штраф телеканалу «Дождь» (признан иноагентом в РФ и Латвии).

По словам чиновника, чтобы отличить цензуру от верховенства закона, нужно обратить внимание на то, в какой стране происходит дело.

– Цензура существует в авторитарных и тоталитарных государствах. В цивилизованных странах цензуры нет, но есть законы, которые определяют, какую точку зрения можно высказывать в эфире, а за какую мы оштрафуем или даже закроем ваш телеканал. Это совсем другое, – объяснил он.

Чиновник добавил, что давно просит правительство дать его ведомству «более благообразное название», а также расширить его полномочия, но пока этот запрос не рассматривался и поэтому у некоторых людей может возникнуть ошибочное впечатление о том, что в Латвии якобы существует цензура.

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