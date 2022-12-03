Это надо видеть: Рената Пиотровски — о сериале «Уборщица», документалке о Пелевине и открытии центра «Зотов»

Сериал «Уборщица» (не путать с «Уборщицей» с Маргарет Куэлли) — криминальная драма 2022 года, адаптация аргентинского телесериала 2017 года. В главных ролях — француженка Элоди Юнг, известная нам по роли Электры Начиос в геройском сериале Netflix «Сорвиголова», и харизматичный мексиканец Адан Канто, снимавшийся в фильме «Люди Икс: Дни минувшего будущего», — и в него просто невозможно не влюбиться. «Уборщица» — история незамысловатая и почти банальная: женщина-врач приезжает из Камбоджи в США, чтобы вылечить своего тяжело больного ребенка, живет нелегально, зарабатывает уборкой — и вдруг встречает невероятной красоты и обаяния мужчину-бандита, а он, как водится, оказывается вполне человечным, когда дело касается личных чувств. Дальше их индивидуальные истории превращаются в общую драму. Мне кажется, мы все немного соскучились по таким простым, почти сказочным историям, которые были так популярны в 90-х, так что не откажите себе, поддайтесь ностальгии (и я уверена, история увлечет и мужскую, и женскую аудиторию). В доступе уже два сезона!

К юбилею самого загадочного российского писателя Виктора Олеговича Пелевина, который 22 ноября отметил 60-летие, на платформе Kion вышла документальная картина «Пелевин» Родиона Чепеля. О неуловимом писателе-невидимке в темных очках мало что известно, он не дает интервью и не появляется в публичном пространстве — и режиссер поставил перед собой довольно амбициозную и крайне непростую задачу: снять документалку без участия главного героя! Для своей истории Чепель изучил архивы и ранние произведения Пелевина, взял несколько интервью у его друзей детства, знакомых, коллег, одногруппников по Литературному институту имени А. М. Горького и литературных критиков. Картина хронологически выстроена строго: где родился, где учился… Получилось очень познавательно и увлекательно, и поклонники творчества Пелевина наверняка откроют для себя много нового. А лично я — фанат документального кино — очень рада, что этот жанр активно развивается и осваивает в том числе онлайн-пространство.

Трогательная картина французского производства — приключенческая комедия Дидье Барсело «Поехали!». В главных ролях — Марина Фоис и Бенжамен Вуазен. По сюжету женщина, из-за неожиданной панической атаки,оказывается заблокированной в собственной машине в крайне неудачный момент, и молодой похититель автоугоняет автомобиль… вместе с его хозяйкой. Случайных «попутчиков» в этом увлекательном роуд-муви ждут опасные приключения и ироничные моменты, в ходе которых также выяснится, что героиня Фоис никак не может распрощаться со своим прошлым и открыться навстречу будущему. По-французски легко, тонко — и при этом я готова назвать эту картину сеансом грамотной психотерапии для тех, кто живет в разладе с собой и ищет совета, как быть дальше.

И хочу поделиться адресом нового московского арт-пространства, которое непременно станет столичным местом силы: в отреставрированном Хлебозаводе No 5 имени Зотова на Ходынской улице открылся центр «Зотов» — первая в России институция, полностью посвященная наследию конструктивизма. Выставкой открытия стал проект «1922. Конструктивизм. Начало», изучающий единство и многообразие послереволюционного русского авангарда, а его главными героями — ключевые для развития искусства XX века персонажи: Василий Кандинский, Александра Экстер, Велимир Хлебников, Казимир Малевич, Эль Лисицкий, Владимир Татлин, Александр Родченко, Всеволод Мейерхольд, Сергей Эйзенштейн, Лев Кулешов, Дзига Вертов и другие. В экспозиции — более 300 экспонатов из 17 российских музеев, а кураторами выставки стали историк архитектуры Полина Стрельцова, архитектор Анна Замрий и кандидат культурологии Константин Дудаков-Кашуро. Кино в центре тоже будут показывать: 3 декабря идите на культовый «Женщины на грани нервного срыва» Педро Альмодовара: молодой Антонио Бандерас — это так трогательно!