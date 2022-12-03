Мнение: Как отразится потолок цен на нефть на бюджете России?

Минфина США сообщил, что «Коалиция по ограничению цен», в которую вошли страны G7 (США, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Великобритания), Австралия и ЕС согласовали ограничение цены на российскую сырую нефть, поставляемую морским путем, в размере в $60 за баррель.

«На следующей неделе Коалиция по ограничению цен запретит широкий спектр услуг, включая морское страхование и финансирование торговли, связанных с морской транспортировкой сырой нефти российского происхождения («российская нефть»), если покупатели не покупают нефть по цене не ниже $60 за баррель», — говорится в сообщении минфина США.

Между тем в бюджете России на следующий год заложена стоимость российской нефти в 2023 году $70,1 за баррель при среднегодовом курсе доллара на уровне 68,3 рубля.

Даже со стоимостью нефти $70,1 за баррель запланировано сокращение нефтегазовых доходов на 23% — с 11,166 до 8,939 трлн рублей. Поэтому мне и интересно, с введением потолка цен на российскую нефть в $60 за баррель, бюджет России будет пересмотрен? Или Россия найдет другие рынки и вообще не будет продавать нефть участникам Коалиция по ограничению цен?

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