 

Раздувшегося после тяжелой болезни Николаева выкатили на потеху толпе: Как корова

03.12.2022, 10:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Декабрь – время начала предновогодних празднований и гуляний. Каждый год в конце ноября – начале декабря на главной площади страны разворачивается каток. Для того, чтобы отметить его открытие, всех звезд Москвы приглашают надеть конки. Прихватив с собой семьи и яркие наряды, прослойка шоу-бизнеса мчится, чтобы в обществе равных себе проложить первые следы на девственном льду ГУМ-катка. На следующий день зона развлечений уже будет открыта на потеху публике и доступна всем желающим, поэтому редкая звездочка решится повторить заезд.

Среди пришедших были Татьяна Навка, Андрей Малахов, Жасмин и многие многие другие. Присутствовал также и бывший муж Наташи Королевой Игорь Николаев. Композитор, давно не появлявшийся на публике, удивил собравшихся своим внешним видом. Раздувшийся после тяжелой болезни Николаев стал выглядеть еще старше своей жены Юлии Проскуряковой.

Надетые коньки выкатили на лед дочку Игоря Николаева вместе с ее матерью, однако сам композитор предпочел посидеть на скамейке “запасных”: перенесенный коронавирус слишком сильно повлиял на здоровье мужчины. Он до сих пор испытывает сильную слабость, к которой, вдобавок, прибавился еще и набранный лишний вес. Поэтому посаженный женой на диету Игорь Николаев сидел в сторонке и тяжело дышал.

Впрочем, грустить из-за этого не стоит: почти все собравшиеся если и вышли на лед, то ненадолго. Промозглая московская погода погнала всех гостей отогреваться чаем. Многие из присутствующих и вовсе не решились надеть коньки. Среди них оказались певица Жасмин и Филипп Киркоров.

“Далек от фигурного катания. Я как корова на льду”, – вздохнул коллега Игоря Николаева.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.02.22 / Спросите об истории у ФСБ

27.06.22 / Нейробиологи узнали, что именно заставляет мозг удивляться

10.07.22 / Хорошо смотрится как на коротких ногтях, так и на длинных: “кошачий глаз” – идеальный выбор маникюра в год Тигра

23.09.22 / Армения обвиняет Азербайджан в нарушении режима прекращения огня на своей границе

21.05.22 / Из-за санкций Москва перейдёт с электробусов на троллейбусы

13.08.22 / Астрономы: Инопланетяне могут перемещать планеты Солнечной системы

19.04.21 / Кипр как возможная замена турецких пляжей

24.04.22 / Мнение: Россия стала продавать больше нефти, переброска в Азию и поможет ли Ливия Западу

08.06.21 / «США подают России патроны»

05.05.22 / Мнение: Курс

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика