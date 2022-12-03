Раздувшегося после тяжелой болезни Николаева выкатили на потеху толпе: Как корова

Декабрь – время начала предновогодних празднований и гуляний. Каждый год в конце ноября – начале декабря на главной площади страны разворачивается каток. Для того, чтобы отметить его открытие, всех звезд Москвы приглашают надеть конки. Прихватив с собой семьи и яркие наряды, прослойка шоу-бизнеса мчится, чтобы в обществе равных себе проложить первые следы на девственном льду ГУМ-катка. На следующий день зона развлечений уже будет открыта на потеху публике и доступна всем желающим, поэтому редкая звездочка решится повторить заезд.

Среди пришедших были Татьяна Навка, Андрей Малахов, Жасмин и многие многие другие. Присутствовал также и бывший муж Наташи Королевой Игорь Николаев. Композитор, давно не появлявшийся на публике, удивил собравшихся своим внешним видом. Раздувшийся после тяжелой болезни Николаев стал выглядеть еще старше своей жены Юлии Проскуряковой.

Надетые коньки выкатили на лед дочку Игоря Николаева вместе с ее матерью, однако сам композитор предпочел посидеть на скамейке “запасных”: перенесенный коронавирус слишком сильно повлиял на здоровье мужчины. Он до сих пор испытывает сильную слабость, к которой, вдобавок, прибавился еще и набранный лишний вес. Поэтому посаженный женой на диету Игорь Николаев сидел в сторонке и тяжело дышал.

Впрочем, грустить из-за этого не стоит: почти все собравшиеся если и вышли на лед, то ненадолго. Промозглая московская погода погнала всех гостей отогреваться чаем. Многие из присутствующих и вовсе не решились надеть коньки. Среди них оказались певица Жасмин и Филипп Киркоров.

“Далек от фигурного катания. Я как корова на льду”, – вздохнул коллега Игоря Николаева.