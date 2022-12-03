 

Слух недели – Личное мнение

03.12.2022, 10:22, Разное
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Третий день, как чистейшая вода по водопроводным трубам, по Интернету несутся слухи: наш любимчик Тимати расстался с Валей и встречается с образованной девушкой.

Из приличной семьи. Обеспеченная. Разбирается в искусстве. С оконченным университетом за плечами и стажировкой в Лондоне.


Я тебе сейчас такое расскажу, Галочка! Фото: Соцсети

А Валя — а что Валя? А Валя — всё.

Прекрасная новость. Почему я в неё не верю, хотя и очень хочу?

Конечно, именно для такой девушки Симона Яковлевна берегла своего Тиматюшечку. Не для какой-то — какой-то там! — а для девушки из высшего света.

Чтобы не из провинции приехала, едва окончив школу. Чтобы мама и папа были влиятельными, чтобы дали хорошее образование и помогали потом молодой семье.

Что та Шишкова или другая Решетова? Хорошие девки, конечно, но не для Тиматюшечки. Толку от них — одна красота, которая быстро проходит. Да уже прошла — одна высохла, другая обабилась. Да и красивая и милая Валя тоже скоро станет немолода.

Именно с девушкой, которая выросла в сытости, должен сочетаться наш Тиматюшка.

Беда в том, однако, что зачем он — ей? Невысокий и немолодой человек с прошлым, которое обсудила уже вся страна.

Зачем он такой девушке? Зачем он её родителям? К сожалению для Симоны Яковлевны, её Тиматюшенька им не нужен.

Думаю, все разгулявшиеся слухи очень далеки от истины. Хотя, конечно, и жаль — лично я желаю Тимурке счастья. Но счастье его может составить кто-то простенький — симпатичная девчонка без особых претензий.

Разве не так?

Источник: Лена Миро


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