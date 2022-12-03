Мнение: Дождь

История с «Дождем» и его показательной демократической поркой никакого удивления не вызывает.

Во-первых, Прибалтика. Больше, чем сейчас на Украине, само понятие «русский» вызывает ненависть только в Прибалтике. Поэтому неважно, каких убеждений придерживается «Дождь», он подозрителен просто потому, что вещает на русском языке и для русской аудитории.

Во-вторых, генезис самого «Дождя». Можно сколько угодно говорить о его прозападных и пролиберальных взглядах, но это «в базе» – про-медведевский канал, созданный его сторонниками в годы президентства Медведева и продвигавших идею «Медведева — на второй срок». Неудачно. Поэтому «Дождь» нежелателен в России и подозрителен на Западе.

Ну, и в-третьих. Западу нужны чистой воды коллаборационисты, умеющие переобуваться, что называется, на лету. Те же самые соловьевы-скабеевы, только в другом векторе. Саморефлексия никого не интересует. Нужна чистая и незамутненная ненависть без этих ваших интеллигентских соплей. Думать будут другие, ваше дело — лаять и плеваться слюной.

Поэтому и показательная порка. Чтобы не было сомнений, кто здесь начальник.

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