 

Мнение: Дождь

03.12.2022, 10:13, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

История с «Дождем» и его показательной демократической поркой никакого удивления не вызывает.

Во-первых, Прибалтика. Больше, чем сейчас на Украине, само понятие «русский» вызывает ненависть только в Прибалтике. Поэтому неважно, каких убеждений придерживается «Дождь», он подозрителен просто потому, что вещает на русском языке и для русской аудитории.

Во-вторых, генезис самого «Дождя». Можно сколько угодно говорить о его прозападных и пролиберальных взглядах, но это «в базе» – про-медведевский канал, созданный его сторонниками в годы президентства Медведева и продвигавших идею «Медведева — на второй срок». Неудачно. Поэтому «Дождь» нежелателен в России и подозрителен на Западе.

Ну, и в-третьих. Западу нужны чистой воды коллаборационисты, умеющие переобуваться, что называется, на лету. Те же самые соловьевы-скабеевы, только в другом векторе. Саморефлексия никого не интересует. Нужна чистая и незамутненная ненависть без этих ваших интеллигентских соплей. Думать будут другие, ваше дело — лаять и плеваться слюной.

Поэтому и показательная порка. Чтобы не было сомнений, кто здесь начальник.

Источник: Эль Мюрид


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07.22 / В НАТО подписали протокол о вступлении Финляндии и Швеции

11.04.22 / Она сгорела от рака, а он 12 лет прожил вдовцом, больше не женившись: единственная любовь Гаркалина

23.08.20 / В США йети стали чаще выходить к населенным пунктам

28.06.22 / Маргарита Королева призвала россиян ответственно относиться к своему здоровью

05.01.22 / Мария Шукшина показала поклонникам 16-летних близнецов от Виктора Вишнякова

27.05.22 / Стало известно, как мозг обрабатывает информацию

15.11.22 / FAZ – «нет другого выбора» — президент Палестины заявил о готовности вести переговоры с Нетаньяху

10.04.22 / Мнение: Коротко по Украине. 10.04.2022

09.01.22 / Калигула – самый развратный сапожок

12.07.22 / Создано устройство, способное снимать боль без лекарств

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика