В детских больницах Германии катастрофически не хватает мест и персонала

Детские больницы Германии переполнены из-за волны респираторных заболеваний среди маленьких пациентов, пишет немецкий телеканал Das Erste. В большинстве клиник не осталось пустых коек, а там, где они есть, не хватает медицинского персонала. Нуждающихся в лечении детей порой приходится перевозить на расстояние 100—150 км, и улучшения ситуации в ближайшее время не предвидится.

Когда заболевают дети, обычно нужен кто-нибудь, кто утешит, — в том числе плюшевый друг. Однако если болезнь более серьёзная, необходима медицинская помощь, а она сейчас пользуется всё большим спросом, потому что без строгих правил по ношению прошлых масок, как было прошлой зимой, снова всё больше заражаются и дети — причём не коронавирусом, а другими вирусными заболеваниями, например, респираторно-синцитиальным вирусом. Однако больницы не готовы к приёму большого числа маленьких пациентов — особенно если им необходимо интенсивное медицинское обслуживание. О тревожном развитии событий расскажет Давид Зайонц.

Ситуация в детской больнице Леверкузена напряжённая, говорит директор клиники Йоахим Айххорн. Некоторые моменты во время нашего интервью вызвали у него смех — например, вопрос о свободных койках.

ЙОАХИМ АЙХХОРН, директор детской больницы Леверкузена: Свободные? Если сейчас у нас есть одна свободная койка, в следующий момент она уже занята.

Штефани Шэфер здесь из-за своего сына, у него респираторное заболевание — и для него койка нашлась. Тем не менее она обеспокоена ситуацией в детской клинике.

ШТЕФАНИ ШЭФЕР, мама: В первую очередь, страшно. Если кто-то стоит там с больным ребёнком, и ему просто не могут помочь, потому что для этого не хватает ресурсов. Так что в нашем случае нам действительно колоссально повезло, что мы можем быть здесь.

В Штольберге под Аахеном детская больница тоже заполнена. По словам главного врача, койки у них есть — не хватает персонала. Волна заболеваний дыхательных путей у детей наталкивается на недостаток медицинских работников.

ХАЙНЕР КЕНТРУП, главврач детской больницы Штольберга: Вчера в терапевтическом отделении трое сотрудников сообщили о том, что заболели, так что одно отделение пришлось закрыть. Это означает, что 13 коек из 48 не могут получить обслуживание.

По всей Германии сейчас становится всё меньше доступных мест в детских больницах. Особенно драматично ситуация складывается в палатах интенсивной терапии. Немецкая ассоциация интенсивной и неотложной медицины DIVI провела по этому поводу опрос среди больниц. На момент проведения опроса неделю назад в отделениях интенсивной терапии по всей Германии насчитывалось только 83 свободные койки — меньше, чем одно свободное место на больницу.

ФЛОРИАН ХОФФМАНН, представитель ассоциации интенсивной и неотложной медицины: Это приводит к тому, что многие вещи приходится отменять и что часть детей, если им нужно место, а мы не можем его предоставить, приходится перевозить в карете скорой помощи на большие расстояния, например, более 100—150 километров.

Представители неотложной медицины говорят о катастрофической ситуации. Детей, которым необходимо находиться в отделении интенсивной терапии, приходится лечить в отделении общей терапии. Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах объявил о принятии безотлагательных мер.

КАРЛ ЛАУТЕРБАХ, министр здравоохранения ФРГ: Мы позаботимся об этом — и я призываю больницы тоже это сделать: мы будем переводить персонал из терапевтических отделений для взрослых, особенно обслуживающий медицинский персонал.

Детским больницам Лаутербах обещает финансовые послабления. Нынешняя волна респираторных заболеваний среди детей, как говорят медики, может продлиться ещё какое-то время.

Дата выхода в эфир 01 декабря 2022 года.