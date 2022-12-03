На вечеринку дома, с друзьями или корпоратив: как подобрать модный и комфортный наряд для зимних праздников женщине за 60
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Нет ничего «запретного», чего нельзя было бы носить после 60 лет. Платья, брючные костюмы, вещи с блестками и пайетками — выбор огромен. Самое главное при создании праздничного наряда — это придерживаться двух правил. Первое: отдать предпочтение тем вещам, в которых вам комфортно. Второе: сделать ставку на женственность и элегантность. Вдохновляемся идеями праздничных луков.
Розовый верх
Розовая одежда идеально подходит для женщин с бледной кожей. Такой оттенок освежает, позволяет выглядеть более свежо и молодо. Сочетайте розовый верх (например, свитер, блейзер, водолазку, пуловер) с нейтральным низом. Хороший вариант — это черные брюки.
Бархатное платье
Для посещения официальных мероприятий как нельзя лучше подойдет бархатное платье. Изделия из такого материала добавляют нотку роскоши, элегантности и даже гламура. Отдавайте предпочтение платьям миди. Завершите образ с помощью клатча и элегантной обуви. Это могут как туфли на каблуках, так и удобные балетки.
Брюки с завышенной талией
Чтобы выглядеть стройнее, визуально удлинить ноги, отдавайте предпочтение брюкам с завышенной талией. Благодаря им вы еще и сможете скрыть животик и складки на боках. Убедитесь в том, что брюки не облегают ноги. Должно быть пространство между кожей и тканью, поэтому подойдут брюки прямого кроя или клеш.
Сочетание черного и зеленого
Одежда зеленого цвета в моде в этом сезоне. Включите изделия данного оттенка в свой лук — и вы увидите, как в нем появится нотка свежести. Хорошая идея — сочетать шелковую зеленую блузу и черные брюки. С одной стороны, образ получается элегантным, формальным, подходящим для посещения официальных мероприятий. С другой — он является не скучным и старомодным, а весьма современным и ярким.
Маленькое черное платье
Маленькое черное платье — классика на века, которая никогда не выйдет из моды. Это универсальный наряд, который подходит как для вечеринки с друзьями, так и для посещения официальных торжеств.
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Актуальными являются платья А-силуэта с асимметричным верхом. Например, с одним рукавом. Можете обозначить талию с помощью поясного ремня.
Блестящие брюки
Брюки с блестками и пайетками однозначно делают лук праздничным. Для менее формальной обстановки, для создания легкого и непринужденного образа сочетайте такой низ с верхом из белой рубашки. Добавьте аксессуар в виде поясного ремня.
Если собирайтесь на официальное мероприятие, то попробуйте сочетать такие брюки с бархатным пиджаком нейтрального оттенка.
Белая одежда
Белый цвет ассоциируется с богатством, роскошью. Он позволяет сделать любой образ более дорогим, презентабельным. Даже простые рубашка и брюки белого цвета смотрятся гораздо наряднее, нежели те же изделия, но других цветов. Попробуйте создать такой монохромный лук — и вы будете приятно удивлены результатом.
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Платья с пайетками
Многие женщины опасаются надевать платья с пайетками, полагая, что ношение таких изделий в возрасте 60 плюс — это перебор. Вовсе нет. Подберите платье в нейтральных оттенках (лучше, чтобы было преобладание золотистого металлика). Сочетайте его с элегантными остроносыми ботильонами.
Аксессуары
Сделать образ более завершенным, самобытным, отображающим вашу индивидуальность, можно с помощью аксессуаров. Отдавайте предпочтение комплектам из сережек и ожерелий в стиле Великого Гэтсби. Избегайте излишне массивных украшений. Особенно это касается сережек. Тяжелая сережка растягивает мочку уха, из-за чего аксессуар смотрится не слишком привлекательно и эстетично.
Не переусердствуйте с украшениями. Выберите пару наименований. Например, серьги и ожерелье. Или колье и браслет. Или кольца и серьги. Если надеваете сразу несколько цепочек, тогда избегайте браслетов.
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