Сначала нарисуйте пунктирную линию: как правильно наносить подводку для глаз

Подводка для глаз — один из женских способов, который помогает сделать глаза выразительными и красивыми. Однако наносить это косметическое средство не так уж просто. Для достижения идеального результата требуется точность. Так как же добиться необходимого эффекта?

Подводка в соответствии с формой глаза

Существуют различные методы нанесения подводки для глаз, от толстой или тонкой линии, крылатой или сплошной. Чтобы ваш внешний вид выглядел оптимальным, прежде чем приступить к нанесению желаемой техники подводки, вы должны изначально определить форму своих глаз.

Расположение руки и головы

Вы можете положить руку на стол, а затем поместить мизинец над щекой. Это сводит к минимуму ошибки при нанесении подводки.

Когда вы начинаете наносить подводку, не забудьте поднять голову, глядя в зеркало, чтобы линия глаз была хорошо видна. Само собой, желательно делать это сидя.

Пунктирная линия

Прежде чем начать рисовать стрелку, вы можете сначала провести пунктирную линию в области глаз. Начните с внутреннего уголка глаза, затем пройдите к середине глаза, затем к его внешнему уголку. Этот метод может сделать вашу стрелку более аккуратной.

Протягивание линии

Как только вы закончите рисовать пунктирную линию, начните медленно и аккуратно ее совершенствовать. Если вы хотите увеличить толщину стрелки, медленно проведите линию, начиная с внутренней области глаза и заканчивая внешней областью.

Ватные палочки

Нанесение подводки для глаз — непростая задача. Даже самый опытный визажист может случайно ошибиться. Поэтому вам нужно подготовить ватные палочки, чтобы исправить стрелки, если вы считаете, что они слишком толстые или кривые. Кроме того, вам также нужно приготовить мицеллярную воду, чтобы смачивать эти палочки.

Одним словом, красивые стрелки нарисовать не так сложно, как это кажется на первый взгляд. Главное, просто владеть некоторыми секретами.