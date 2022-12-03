 

Сначала нарисуйте пунктирную линию: как правильно наносить подводку для глаз

03.12.2022, 9:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Подводка для глаз — один из женских способов, который помогает сделать глаза выразительными и красивыми. Однако наносить это косметическое средство не так уж просто. Для достижения идеального результата требуется точность. Так как же добиться необходимого эффекта?

Подводка в соответствии с формой глаза

Существуют различные методы нанесения подводки для глаз, от толстой или тонкой линии, крылатой или сплошной. Чтобы ваш внешний вид выглядел оптимальным, прежде чем приступить к нанесению желаемой техники подводки, вы должны изначально определить форму своих глаз.

Расположение руки и головы

Вы можете положить руку на стол, а затем поместить мизинец над щекой. Это сводит к минимуму ошибки при нанесении подводки.

Когда вы начинаете наносить подводку, не забудьте поднять голову, глядя в зеркало, чтобы линия глаз была хорошо видна. Само собой, желательно делать это сидя.

Пунктирная линия

Прежде чем начать рисовать стрелку, вы можете сначала провести пунктирную линию в области глаз. Начните с внутреннего уголка глаза, затем пройдите к середине глаза, затем к его внешнему уголку. Этот метод может сделать вашу стрелку более аккуратной.

Протягивание линии

Как только вы закончите рисовать пунктирную линию, начните медленно и аккуратно ее совершенствовать. Если вы хотите увеличить толщину стрелки, медленно проведите линию, начиная с внутренней области глаза и заканчивая внешней областью.

Ватные палочки

Нанесение подводки для глаз — непростая задача. Даже самый опытный визажист может случайно ошибиться. Поэтому вам нужно подготовить ватные палочки, чтобы исправить стрелки, если вы считаете, что они слишком толстые или кривые. Кроме того, вам также нужно приготовить мицеллярную воду, чтобы смачивать эти палочки.

Одним словом, красивые стрелки нарисовать не так сложно, как это кажется на первый взгляд. Главное, просто владеть некоторыми секретами.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.04.22 / Анна Снаткина: 10 коротких вопросов

24.09.21 / Как быстро и без затрат обновить старые туфли: простая инструкция

16.03.22 / Скандалы: Оторваться за госсчёт

25.05.22 / Мнение: В освобожденном Светлодарске

07.11.22 / Мнение: О полном провале Джо Байдена… Чья в том вина?

02.08.22 / Арендная плата за землю, находящуюся в областной собственности, была снижена нижегородским правительством

21.10.21 / Янтарный маникюр – горячий микротренд осеннего сезона: советы по созданию модного нейл-арта

14.08.21 / В Химках националисты устроили «проверку» на знание русской литературы

01.02.22 / Отец мальчика-вундеркинда потребовал открыть в МГУ факультет подтягивания на перекладине

13.08.21 / Певицу МакSим выписали из больницы после нескольких недель, проведенных в коме

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика