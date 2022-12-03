 

В Общественной палате пройдёт круглый стол «Кнут и пряник на страже национальных интересов: защита населения от потребления иностранного контента»

03.12.2022, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Общественная палата анонсировала круглый стол на тему «Кнут и пряник на страже национальных интересов: защита населения от потребления иностранного контента».

Политики и ведущие эксперты обсудят способы защитить население от зарубежного влияния.

Будут рассматриваться как репрессивные, так и поощрительные меры воздействия, но по большей части всё-таки репрессивные, признаются организаторы. Нужно ограничить влияние зарубежных культур на хрупкую психику россиян и для этого годятся даже «самые сокрушительные методы».

Одной из главных тем мероприятия станет борьба с кейпопом. Вредоносному влиянию этого жанра подвержены до пяти миллионов россиян – и это только по самым оптимистичным оценкам.

– Самое страшное, что этим страдают молодые люди прежде всего, у которых ещё вся жизнь впереди, которым ещё воевать, – говорит сенатор Елена Маркина. – Вот покажет кореец из окопа фотокарточку с каким-нибудь там Чингачгуком, а наш солдат замешкается вместо того, чтобы туда гранату бросить. Для этого всю эту гадость и придумали.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.11.22 / “Мне только что сделали предложение!”: Клаву Коку на глазах у всех позвал замуж известный человек

27.08.20 / Брэд Питт отдыхает во Франции с немецкой моделью Николь Потуральски

27.05.21 / Многие считают ее сорняком, а знающие люди крапивой убирают седину: народный способ, которым пользовались еще наши бабушки

21.04.22 / Внук создателя готического немецкого шрифта запретил его использование в Израиле

25.05.22 / Ученые разработали новый метод получения химических продуктов из древесины

07.08.20 / Ученые: Древний «супервулкан» в Германии подает признаки активности

28.02.22 / Меган Маркл сделала редкое заявление на волнующую ее тему

19.11.22 / Просто Наташа: воссоединение – Личное мнение

09.11.20 / В Нигерии у семи мужчин пропали пенисы и они обвинили в этом колдуна

31.12.21 / Мнение: Точка баланса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика