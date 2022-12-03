В Общественной палате пройдёт круглый стол «Кнут и пряник на страже национальных интересов: защита населения от потребления иностранного контента»

Общественная палата анонсировала круглый стол на тему «Кнут и пряник на страже национальных интересов: защита населения от потребления иностранного контента».

Политики и ведущие эксперты обсудят способы защитить население от зарубежного влияния.

Будут рассматриваться как репрессивные, так и поощрительные меры воздействия, но по большей части всё-таки репрессивные, признаются организаторы. Нужно ограничить влияние зарубежных культур на хрупкую психику россиян и для этого годятся даже «самые сокрушительные методы».

Одной из главных тем мероприятия станет борьба с кейпопом. Вредоносному влиянию этого жанра подвержены до пяти миллионов россиян – и это только по самым оптимистичным оценкам.

– Самое страшное, что этим страдают молодые люди прежде всего, у которых ещё вся жизнь впереди, которым ещё воевать, – говорит сенатор Елена Маркина. – Вот покажет кореец из окопа фотокарточку с каким-нибудь там Чингачгуком, а наш солдат замешкается вместо того, чтобы туда гранату бросить. Для этого всю эту гадость и придумали.

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