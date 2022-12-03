ООН запросила 5,7 млрд долларов на гуманитарную помощь жителям Украины

На гуманитарную помощь для Украины в 2023 году ООН запросила у доноров 5,7 млрд долларов. Речь идет о помощи людям внутри страны и украинцам, бежавшим в соседние страны. Для многих граждан Украины, которые потеряли свой дом, работу или были вынуждены спасаться бегством, эти средства – единственная возможность выжить.

Последствия вторжения России в Украину

Российское вторжение в Украину, начавшееся 24 февраля, привело к гибели, перемещениям и страданиям огромного числа людей, к громадным разрушениям. В 2023 году в Украине в гуманитарной помощи и защите будут нуждаться не менее 17,6 миллиона человек. В их числе – 6,3 млн внутренне перемещенных лиц, 6,9 млн человек, оставшихся в своих домах в пострадавших от войны районах и 4,4 млн репатриантов.

За первые два месяца боевых действий более 30 процентов населения Украины были вынуждены покинуть свои дома. К сентябрю более шесть миллионов человек вернулись в родные места. 21 процент из них вернулись из-за границы. Однако в качестве беженцев в соседних странах все еще находятся 7,7 миллиона человек.

Такого массового исхода населения мир не видел со времен Второй мировой войны. Представляя новый гуманитарный призыв, Координатор чрезвычайной помощи ООН Мартин Гриффитс заявил, что «война в Украине превратила часть Европы в поле боя».

Согласно данным Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, за последние восемь месяцев в Украине было убито, только по подтвержденным данным, почти в два раза больше гражданских лиц – 6114 – чем за последние восемь лет конфликта – 3 404. Люди в пострадавших от войны общинах, в том числе вблизи линии фронта, подвергаются постоянным бомбардировкам, насилию, рискуют подорваться на минах и взрывоопасных пережитках войны.

Согласно данным правительства Украины, в результате войны от действий России в той или иной мере пострадали здания 2677 учебных заведений, из которых 330 полностью разрушены. С 24 февраля по 22 ноября 2022 г. было совершено 703 подтвержденных нападений на медицинские учреждения. На Украину приходится 90 процентов всех нападений на медучреждения в 15 странах, охваченных конфликтами и насилием.

Приоритеты в оказании помощи

Что касается распределения помощи, то в наибольшей мере в ней нуждаются люди, проживающие на территориях, неподконтрольных правительству Украины, а также в местностях, непосредственно затронутых активными боевыми действиями. Самые высокие потребности у людей, оставшихся в городах и селах на востоке страны, особенно у пожилых людей и инвалидов. Они столкнулись с проблемами получения пенсионных выплат. У многих нет возможности отремонтировать поврежденное жилье, нет доступа в бомбоубежища, отсутствуют необходимые припасы. Нужна помощь в восстановлении своей прежней жизни и тем людям, которые вернулись в родные места в северных областях страны.

К нуждающимся в помощи относятся также украинцы, нашедшие укрытие в коллективных центрах, многие из которых не оборудованы должным образом для длительного проживания.

В целом сегодня жители Украины нуждаются в первую очередь в топливе и помощи в строительных и ремонтных работах, в продуктах питания, в теплых вещах и предметах первой необходимости. Поскольку большинство перемещенных лиц составляют женщины и девочки, их примерно 64 процента, то требуется также помощь в охране сексуального и репродуктивного здоровья.

Часть запрошенных в рамках гуманитарного призыва средств будет выделена на проекты по предупреждению гендерного насилия. Предусмотрены расходы на обеспечение пожилых людей медицинской помощью и лекарствами.

Война усугубила неравенство в стране. Сегодня, в условиях разрухи и насилия, маргинализированные группы, включая ЛГБТ, рома, людей с ограниченными возможностями и тех, кто живет с ВИЧ/СПИДом, подвергаются повышенному риску изоляции, сексуальной и экономической эксплуатации, насилия и жестокого обращения. Каждая такая группа нуждается в особом подходе при оказании помощи и предоставлении услуг.

В нынешнем году ООН оказала помощь 13,6 миллиона жителей Украины. ООН осуществляет в этой стране самую масштабную в истории программу финансовой помощи наличными. Было выдано 1,7 млрд долларов США 6, 3 млн человек. В предыдущем году наличные от ООН получили лишь 11 тысяч жителей Украины. В целом в 2022 году на гуманитарные проекты в Украине доноры выделили 4 миллиарда долларов.

На 2023 год ООН запросила для Украины 5,7 млрд долларов США. В эту сумму входит финансирование гуманитарных проектов в стране и регионального плана по оказанию содействия беженцам.

Для оказания помощи 230 миллионам наиболее уязвимых людей в почти 70 странах мира в следующем году ООН запросила 51,5 млрд долларов США, что на 25 процентов больше, чем было запрошено в начале в 2022 года.

– Трагические последствия засухи и наводнений сеют хаос от Пакистана до стран восточной Африки. Война в Украине превратила часть Европы в поле боя. Более 100 миллионов людей во всем мире оказались вынужденно перемещенными лицами. И все это происходит в условиях опустошающих последствий пандемии, от которой особо пострадало самое бедное население, – заявил Мартин Гриффитс.

Он добавил, что для многих людей, оказавшихся в тяжелой гуманитарной ситуации, помощь ООН – единственная возможность выжить. Сегодня во всем мире в такой помощи нуждается каждый 23-й человек.