 

Не футболом единым — в Катаре не только следят за чемпионатом, но и выбирают самого красивого верблюда

03.12.2022, 7:30, Разное
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Пока на стадионах Катара решается судьба сборных по футболу, совсем рядом проходит другой важный турнир. Как передаёт NTD, в Эш-Шахании на конкурсе красоты соперничают верблюды из разных стран Персидского залива. Судьи оценивают размеры тела и головы, расположение ушей и форму губ. Перед соревнованиями верблюдов осматривает медицинская комиссия, поскольку некоторые нечестные владельцы используют косметическую хирургию в надежде на победу.

Пока на стадионах Катара решается судьба сборных по футболу, совсем рядом проходит другой важный турнир. В Эш-Шахании на конкурсе красоты соперничают верблюды из разных стран Персидского залива.

Судьи оценивают размеры тела и головы, расположение ушей и форму губ. Перед соревнованиями верблюдов осматривает медицинская комиссия. Некоторые нечестные владельцы используют косметическую хирургию в надежде на победу. Но это не только мошенничество, но и жестокое обращение с животными.

АБДАЛЛА МОХАММЕД АНДИЛО, глава медицинской комиссии: Такая косметическая хирургия вызывает разрыв тканей, повреждает нервы, вызывает воспаления и фиброз. Некоторые используют филлеры, ботокс, силикон — разные мыслимые и немыслимые методы.

В арабских странах верблюдов ценят как никакое другое животное. Эти корабли пустыни с древности помогали людям выживать. Сейчас их часто разводят для скачек и других соревнований. Племенные верблюды стоят дорого — тысячи, а иногда и миллионы долларов.

ХАМАД ДЖАБЕР АЛЬ-АТБА, президент клуба верблюдов: Такое отношение побудило нас развивать этот вид спорта. Верблюдов очень уважают в странах Персидского залива. Они были нашими помощниками во время формирования цивилизации.

Во время турнира проводят ещё один особенный конкурс — на то, какая верблюдица даст больше молока. Владельцу победительницы полагается награда в 5500 долларов США.

ИБРАГИМ АЛЬ-АНАЗИ, владелец верблюдицы: Не могу описать свои чувства. Сейчас у этой верблюдицы столько же зрителей, сколько их на чемпионате мира или сколько у клубов «Реал Мадрид» и «Манчестер Юнайтед».

Самые большие призы предусмотрены для победителей конкурса красоты среди верблюдов старше четырёх лет. За первое место дают награду в размере 55 тысяч долларов.

Дата выхода в эфир 01 декабря 2022 года.

 


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