 

Модные куртки как неотъемлемая часть стильного зимнего арсенала

03.12.2022, 7:10, Разное
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Наступила зима, самое время проверить, есть ли в вашем гардеробе достаточное количество модных и при этом теплых вещей. Мода на куртки в данном сезоне удивительно демократична. Модель по вкусу найдут и поклонницы суровой брутальности, и те женщины, которые предпочитают элегантный стиль.

Фото моделей для истинных модниц

Стеганые куртки на молнии в различных цветах и оттенках – отличный выбор. Универсальная модель подойдет и для прогулки, и для романтического свидания.

В тренде этой зимой бежевые тона, а также контрастное сочетание светлых и темных оттенков.

Настоящие модницы непременно приобретут куртку, словно сшитую для настоящего мужчины. Но при этом именно она подчеркивает женственность.

Яркие краски синтетики или строгая сдержанность натуральных материалов – выбирать только вам.

Приталенные модели подойдут спортивным девушкам. Если же вы пока не успели похудеть, выбирайте куртку свободного кроя – она замаскирует все изъяны.

Универсальный черный цвет не сдает позиций. Дизайнеры предлагают текстильные и кожаные вариации.

Еще один цвет, который подчеркнет, что вы знакомы со стилем – коричневый. Может быть монохромным или с интересным принтом.

Длинная или укороченная – все зависит от ваших предпочтений.

Носить куртку можно как с джинсами, так и с юбками – главное подобрать обувь.

Куртка – обязательная часть гардероба любой модницы. А из моделей, которые в текущем сезоне в тренде, не составит труда выбрать что-то для себя.


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