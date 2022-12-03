 

Трюдо назвал спецоперацию России в Украине одной из главных причин инфляции в Канаде

03.12.2022, 7:00, Новости дня
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Инфляция в Канаде вызвана коронавирусом и спецоперацией РФ на Украине, сообщил глава канадского правительства Джастин Трюдо.

Трюдо указали, что многие канадцы винят в высокой инфляции политику его правительства, а не внешние причины. Он связал ситуацию в экономике с нарушением цепочек поставок, вызванном, по его словам, ситуацией с COVID-19 и российской спецоперацией на Украине. Трюдо заявил, что стоимость продуктов и энергоносителей из-за названных им причин растет и в других государствах. Инфляция в Канаде осенью замедлилась с 7,0% до 6,9%, но по-прежнему остается на рекордном за последние 40 лет уровне, передает ТАСС.

Напомним, глава американского государства Джо Байден, объясняя рекордную инфляцию, также утверждает, что жители США якобы платят «путинский налог» на топливо и продукты питания.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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