 

Представитель Госдепа Прайс заявил о формализации Сноуденом «верности» России

03.12.2022, 7:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс прокомментировал получение экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом российского паспорта.

Прайс сказал, что в Госдепе видели сообщения о получении Сноуденом российского гражданства, хоть и не могут подтвердить данную информацию об изменении его статуса. По версии США, Сноуден «давно сигнализировал свою верность России». Как утверждает Прайс, получение паспорта лишь формализовало эту «верность», передает РИА «Новости».

Сноуден сообщил в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что остается в России, так как США «упразднили» его паспорт, чтобы он оказался «в ловушке» в нашей стране. «Они посадили дипломатический самолет президента Боливии, чтобы помешать мне уехать», – отметил Сноуден, добавив, что США мешают его свободе передвижения по сей день.

Напомним, о получении Сноуденом российского паспорта сообщил его адвокат Анатолий Кучерена. Кучерена также подтвердил, что Сноуден принес присягу. Жена экс-сотрудника спецслужб США сейчас находится в стадии подачи заявления.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08.21 / Названы авиакомпании, которым субсидируют авиаперелеты семей с детьми

13.11.21 / “Большая приватизация или большая коррупция?” В эфире “Свободы слова Савика Шустера” обсудили приватизацию завода “Большевик”

02.07.20 / В Минфине подтвердили, что приостановили выпуск еврооблигаций из-за отставки Смолия

16.09.20 / Le Monde – «новый Ближний Восток» — Израиль подписал соглашения с ОАЭ и Бахрейном в обход Палестины

25.12.21 / В сети опубликована новая порция новостей о будущих iPhone 14 Pro

10.08.20 / Более 100 человек задержано в ходе беспорядков в Чикаго

03.07.20 / Путин поддержал идею уроков исторической памяти

20.03.21 / Постпред РФ счел участие ОБСЕ в урегулировании в Донбассе «слабеньким»

01.03.21 / Иран счел неподходящим время для встречи по ядерному соглашению

11.12.20 / Число умерших от коронавируса в США превысило боевые потери во Второй мировой войне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика