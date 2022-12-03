Представитель Госдепа Прайс заявил о формализации Сноуденом «верности» России

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс прокомментировал получение экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом российского паспорта.

Прайс сказал, что в Госдепе видели сообщения о получении Сноуденом российского гражданства, хоть и не могут подтвердить данную информацию об изменении его статуса. По версии США, Сноуден «давно сигнализировал свою верность России». Как утверждает Прайс, получение паспорта лишь формализовало эту «верность», передает РИА «Новости».

Сноуден сообщил в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что остается в России, так как США «упразднили» его паспорт, чтобы он оказался «в ловушке» в нашей стране. «Они посадили дипломатический самолет президента Боливии, чтобы помешать мне уехать», – отметил Сноуден, добавив, что США мешают его свободе передвижения по сей день.

Напомним, о получении Сноуденом российского паспорта сообщил его адвокат Анатолий Кучерена. Кучерена также подтвердил, что Сноуден принес присягу. Жена экс-сотрудника спецслужб США сейчас находится в стадии подачи заявления.

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