 

Посольство назвало попытки Запада установить лимит цен на российскую нефть перекраиванием принципов свободных рынков

03.12.2022, 7:00, Новости дня
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Страны Запада, пытаясь установить лимит цен на российскую нефть, занимаются перекраиванием базовых принципов функционирования свободных рынков, заявило посольство РФ в США.

Посольство, комментируя в Telegram «чванливые заявления» США, отметило, что кризис на энергоплощадках вызван политикой Вашингтона – санкциями против России, запретом на ее ресурсы. «С упорством, достойным лучшего применения, коллективный Запад пытается решить проблемы, созданные им же на пустом месте», – заявили дипломаты. 

По их мнению, в результате попыток установить лимит цен на нефть возрастут неопределенность и издержки для потребителей сырья. Кроме того, теперь любая страна по политическим причинам может оказаться жертвой введения «потолка» в отношении ее экспорта. При этом в посольстве выразили уверенность, что российскую нефть продолжат покупать.

Напомним, страны G7 и Австралия договорились о введении потолка цен на российскую нефть, перевозимую по морю, на уровне 60 долларов за баррель. Лимит в 60 долларов минфин США назвал достаточным для поддержания у РФ понятного экономического стимула.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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