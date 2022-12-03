Посольство назвало попытки Запада установить лимит цен на российскую нефть перекраиванием принципов свободных рынков

Страны Запада, пытаясь установить лимит цен на российскую нефть, занимаются перекраиванием базовых принципов функционирования свободных рынков, заявило посольство РФ в США.

Посольство, комментируя в Telegram «чванливые заявления» США, отметило, что кризис на энергоплощадках вызван политикой Вашингтона – санкциями против России, запретом на ее ресурсы. «С упорством, достойным лучшего применения, коллективный Запад пытается решить проблемы, созданные им же на пустом месте», – заявили дипломаты.

По их мнению, в результате попыток установить лимит цен на нефть возрастут неопределенность и издержки для потребителей сырья. Кроме того, теперь любая страна по политическим причинам может оказаться жертвой введения «потолка» в отношении ее экспорта. При этом в посольстве выразили уверенность, что российскую нефть продолжат покупать.

Напомним, страны G7 и Австралия договорились о введении потолка цен на российскую нефть, перевозимую по морю, на уровне 60 долларов за баррель. Лимит в 60 долларов минфин США назвал достаточным для поддержания у РФ понятного экономического стимула.

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