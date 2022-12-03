 

Telegraph – Британия строит безэкипажную подлодку для защиты своей подводной инфраструктуры

03.12.2022, 6:05, Разное
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В ближайшие два года Британия планирует построить новую безэкипажную субмарину для противостояния растущим угрозам британской подводной инфраструктуре, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на министра обороны Бена Уоллеса. По его словам, эта подлодка поможет британским ВМС доминировать в подводном военном противостоянии.


AP

Великобритания намерена построить новую безэкипажную субмарину, которая будет защищать подводную инфраструктуру Соединённого Королевства от потенциальных угроз, наподобие атак, разрушивших газопроводы «Северный поток», пишет The Daily Telegraph.

Это судно, как указывается в статье, будет «размером с автобус» — 12 м в длину, 2,2 м в ширину и весом 17 т.

Британский министр обороны Бен Уоллес, выступая в Риме, заявил, что субмарину построят в ближайшие два года и что она поможет ВМС Британии «доминировать» в подводном военном противостоянии.

«Чтобы противостоять растущим угрозам нашей подводной инфраструктуре, Королевские ВМС должны быть впереди конкурентов», — заявил он.

Уоллес также добавил, что эта подводная лодка стоимостью ₤15,4 миллионов «поможет обеспечить наличие у нас необходимого оборудования для защиты безопасности Великобритании и наших союзников».

Проект Cetus, в рамках которого строится новая безэкипажная субмарина, назван в честь мифологического морского чудовища Кета и представляет собой экспериментальную платформу для разработки автономных подводных систем.

Новая подводная лодка не будет нести оружия, но будет следить за подводной активностью, чтобы сдерживать и обнаруживать атаки, говорится в статье. Она разработана для тесного взаимодействия с обычными субмаринами с экипажем и сможет преодолевать до 1000 миль за одну миссию, которая может длиться семь дней.

Максимальная глубина, на которой может работать Cetus, засекречена, но она обойдёт по этому параметру подлодки, находящиеся в настоящее время на вооружении британских ВМС, отмечается  в статье.

Эта безэкипажная субмарина станет самым крупным беспилотным подводным аппаратом, эксплуатируемым европейской страной, пишет The Daily Telegraph.


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