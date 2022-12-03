Обезьяна с чипом в голове печатает слова силой мысли: видео

Илон Маск показал на видео обезьяну, которая печатала силой мысли. Видео вызвало много критики, ученому припомнили гибель множества обезьян из-за данного эксперимента.

На кадрах обезьяна сидела за компьютером и играла в игру. В тело животного на тот момент был имплантирован чип от компании Neuralink. Животное ментально транслировало сообщение на мониторе, в котором сообщает о просьбе поесть чего-то вкусного.