 

Обезьяна с чипом в голове печатает слова силой мысли: видео

03.12.2022, 5:00, Разное
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Илон Маск показал на видео обезьяну, которая печатала силой мысли. Видео вызвало много критики, ученому припомнили гибель множества обезьян из-за данного эксперимента.

На кадрах обезьяна сидела за компьютером и играла в игру. В тело животного на тот момент был имплантирован чип от компании Neuralink. Животное ментально транслировало сообщение на мониторе, в котором сообщает о просьбе поесть чего-то вкусного.


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