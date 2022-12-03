На Севастопольском рынке в Киеве произошел пожар
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Вечером в пятницу на Севастопольском рынке в Киеве произошел пожар, сообщают местные СМИ.
На снимках с места пожара видны пламя в торговых рядах и клубы дыма, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Напомним, в Киеве после ракетных ударов по энергосистеме возникли острые проблемы с отсутствием тепла, электричества и воды. В связи с этим были созданы «пункты несокрушимости», где, по заверению властей, можно погреться и воспользоваться доступом к электричеству. Однако наладить нормальную работу этих пунктов в Киеве властям не удалось.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет