 

На Севастопольском рынке в Киеве произошел пожар

03.12.2022, 4:13, Новости дня
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Вечером в пятницу на Севастопольском рынке в Киеве произошел пожар, сообщают местные СМИ.

На снимках с места пожара видны пламя в торговых рядах и клубы дыма, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Напомним, в Киеве после ракетных ударов по энергосистеме возникли острые проблемы с отсутствием тепла, электричества и воды. В связи с этим были созданы «пункты несокрушимости», где, по заверению властей, можно погреться и воспользоваться доступом к электричеству. Однако наладить нормальную работу этих пунктов в Киеве властям не удалось.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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