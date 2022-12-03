 

Маск через журналиста Тайбби рассказал о попытках Twitter скрыть историю о скандале с ноутбуком Хантера Байдена

03.12.2022, 4:12, Новости дня
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Владелец Twitter Илон Маск раскрыл и передал журналисту Мэтту Тайбби информацию об участии соцсети в сокрытии скандала с ноутбуком Хантера Байдена – сына президента США Джо Байдена.

Сообщается, что в период предвыборной кампании сотрудники Twitter (соцсеть заблокирована в России) «обрабатывали» твиты по запросу «от команды Байдена» и Демократической партии США.

Как указывает Тайбби, Twitter предоставлял свои «инструменты» и занимавшему пост президента США Дональду Трампу, но «система не была сбалансированной» – среди сотрудников Twitter больше сторонников демократов, чем республиканцев, пишет New York Post.

В частности, были «предприняты чрезвычайные меры», по сокрытию скандала с ноутбуком, Twitter удалял ссылки на материал New York Post о Хантере Байдене и ставил предупреждения о том, что переход по ним может быть «небезопасным».

Был даже задействован инструмент, применявшийся для крайних случаев, например, борьбы с детской порнографией – блокировка передачи через прямые сообщения.

Указывается, что инструменты, которыми пользовались для цензуры, изначально разрабатывались для борьбы со спамом и финансовыми мошенниками, передает Fox News.

Напомним, ФБР получило ноутбук Хантера Байдена с письмами, свидетельствующими о его зарубежных контактах, включая контакты в Украине и в Китае. Трамп обвинял Джо Байдена в коррупции. Он считает, что Байден-младший «торговал» доступом к отцу, заработав на этом миллионы долларов.

Байден утверждал, что сообщения, связанные с этим компьютером, являются дезинформацией со стороны России. ФБР и минюст США согласились с разведкой в том, что ноутбук не является частью российской дезинформационной кампании против Байдена. Американские СМИ также признали, что информация на ноутбуке Хантера Байдена не была сфальсифицирована.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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