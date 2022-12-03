Сотрудники спецслужб и спецназа Польши прибыли в Днепропетровскую область Украины для поиска сторонников России

В Марганец в Днепропетровской области Украины прибыло подразделение, в которое входят сотрудники спецслужб и спецназа Польши, для зачистки лиц, оказывающих, по их мнению, «пособническую помощь России», сообщил представитель российских силовых структур.

Со ссылкой на источники в вооруженных силах Украины сообщается, что сотрудники спецслужб и спецназа Польши переодеты в украинскую форму, при этом подчиняются командованию НАТО, а не Киеву, передает ТАСС.

Напомним, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что Варшава хочет устроить референдумы на Западной Украине для обоснования своих притязаний на украинские территории. Весной президент Польши Анджей Дуда обещал убрать границу страны с Украиной. В ноябре Украина и Польша начали переговоры о совместном контроле на границе.

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